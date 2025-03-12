"Демонтаж" власти и мир не раньше 2026 года: РФ готовит жесткую переговорную позицию, — WP

Также Россия отвергает присутствие иностранных миротворцев в Украине, стремится к "демилитаризации южных регионов", в частности Одесской области, и созданию "буферной зоны" в северо-восточной части Украины.

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Кремль практически нивелирует идею президента США Дональда Трампа о достижении мира в Украине в течение 100 дней, готовясь к "урегулированию украинского вопроса" не раньше 2026 года. К тому же Россия может требовать "полного демонтажа" действующей украинской власти. К такому мнению пришли корреспонденты издания The Washington Post 12 марта по данным документа, написанного в феврале этого года московским аналитическим центром.

Аналитический центр, о котором идет речь, близок к ФСБ России, а сам документ, суть которого обнародовали журналисты, содержит "максималистские" требования к Украине и США, которые Кремль может выдвинуть во время будущих мирных переговоров.

Среди главных тезисов, изложенных в документе, следующие:

Россия должна работать над ослаблением переговорной позиции США по Украине;

мирное решение "украинского вопроса" не может произойти раньше 2026 года;

любой план отправки миротворцев в Украину отвергается;

разделение путем создания "буферной зоны" на границе Украины и России, в северо-восточной части Украины;

демилитаризация южных регионов Украины, в частности Одесской области;

полный "демонтаж" действующей украинской власти;

признание контроля РФ над всеми захваченными территориями Украины.

Также документ описывает пути, с помощью которых Россия могла бы усилить свою позицию на переговорах путем обострения напряженности между Соединенными Штатами, Китаем и Европейским Союзом. Упомянуто там и о "российских полезных ископаемых" с оккупированных территорий Украины, в частности с Донбасса, которые планирует предложить Кремль Белому дому.

Официальная позиция Кремля пока же заключается в том, чтобы не идти на перемирие, чтобы не дать Украине перевооружиться. Между тем в Белом доме надеются принудить Россию к заключению перемирия.

В то же время Россия может стремиться любым способом "затянуть" процесс заключения договоренностей о прекращении огня, как узнавал Фокус 12 марта. При этом Путин может согласиться на перемирие сроком на 30 дней.

В течение времени, которое имеет Россия до заключения перемирия на 30 дней, она может значительно усилить наступление на фронте и атаки по украинским городам, как считают эксперты.