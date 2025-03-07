"Сідайте за стіл": Трамп пригрозив РФ масштабними санкціями (скріншот)

Наприкінці лютого президент США продовжив санкції проти росіян на рік. Тепер він "підвищує ставки", аби змусити РФ сісти за стіл перемовин.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає широкомасштабні санкції та тарифи проти Росії, щоб змусити її припинити вогонь і укласти мирну угоду. Про це американський лідер написав на своїй платформі Truth Social 7 березня.

"Виходячи з того факту, що Росія прямо зараз "бʼє" Україну на полі бою, я рішуче розглядаю широкомасштабні банківські санкції, санкції та мита щодо Росії, доки не буде досягнуто припинення вогню та остаточна мирна угода. Росія та Україна, сідайте за стіл прямо зараз, поки не пізно. Дякую", — зазначив Трамп.

Санкції США проти Росії

27 лютого 2025 президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти РФ, які американці запроваджували з 2014 року після анексії Криму.

"Я продовжую на 1 рік надзвичайний стан у країні, оголошений в Указі 13660. Це повідомлення має бути опубліковано у Федеральному реєстрі та передано до Конгресу", — йшлося в документі.

Цей режим передбачає продовження низки санкцій проти Росії, запроваджених указами президентів США у 2014, 2018 і 2022 роках.

Нагадаємо, Кіт Келлог прокоментував заяви Трампа закінчити війну в Україні за 24 години.

Також Фокус писав про експерименти над "трансгендерними тваринами", на які адміністрація Байдена витратитала 8 млн доларів.