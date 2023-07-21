Удари по Одесі: Росія хоче показати, що зернова ініціатива без неї неможлива, — ISW

У Кремлі, як зазначили аналітики, можуть зіпсувати відносини з країнами, які залежать від поставок зерна з України.

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Росія намагається показати, що Чорноморська зернова ініціатива без неї неможлива, а Заходу потрібно піти на поступки перед Кремлем. Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 20 липня йдеться, що Росія продовжує завдавати ударів по українських портах, сховищах зерна, а також погрожує атакувати цивільні судна в Чорному морі. У Кремлі неодноразово використовували риторику ескалації. Російські політики вважають, що погрози матимуть стримувальний ефект на активність кораблів у Чорному морі та зможуть створити умови, які будуть порівнянні з повною блокадою українських портів на початку повномасштабного вторгнення.

"Україна збирає більшу частину свого врожаю в липні-серпні, і удари Росії по українській портовій і сільськогосподарській інфраструктурі можуть ще більше ускладнити здатність України звільнити місце для зерна нового врожаю", — зазначили аналітики.

Також експерти зазначили, що такі дії РФ можуть негативно позначитися на її відносинах із країнами, які залежать від поставок зерна з України. Ба більше, саме такі країни є "цільовою аудиторією" Кремля.

"Кремль готовий використовувати військово-морські сили й засоби високоточної зброї для вирішення нагальних економічних проблем, а не для операцій в Україні", — додали в аналітики.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що РФ хоче підірвати економіку України, оскільки програє війну. За словами британського аналітика Сідхарта Каушала, Росія хоче завдати шкоди економіці України і звільнитися від західних санкцій. На війні вона вже "спіткнулася".

Також розвідка Великої Британії повідомляла, що Чорноморський флот опиниться в небезпеці після виходу РФ із зернової угоди. За інформацією аналітиків, Кремль давно ухвалив рішення припинити угоду, проте зараз вигадує нові причини, чому "довелося" піти на цей крок. Майбутні блокадні операції з їхнього боку можуть мати наслідки.