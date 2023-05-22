Ночные тревоги. Зачем Россия каждую ночь обстреливает Киев и когда эти атаки могут закончиться

Российское военно-политическое руководство сменило тактику массированных ракетных ударов по Украине на ночной терроризм. С начала мая 2023 года не было ни одной ночи, когда бы не объявлялась воздушная тревога. Фокус разбирался в этих изменениях и узнавал, когда эти атаки могут прекратиться.

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Дефицит ракет в России ликвидирован

Май 2023 года оказался крайне богат на российские воздушные атаки по Украине и, в частности, по Киеву. По данным сервиса alerts.in.ua, с начала месяца до 20 мая в столице объявляли тревогу 23 раза, общей продолжительностью свыше 42 часов. В конце 2022 года ряд западных аналитиков отмечали, что у РФ заканчиваются запасы ракет, а нарастить их производство она не в состоянии из-за санкций. Заместитель руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью газете The New York Times рассказал, что РФ ежемесячно производит около 40 единиц ракет Х-101 и ракет морского базирования "Калибр". Тогда, по подсчетам ГУР, в РФ оставалось ракет на 3-5 массированных ракетных ударов по территории Украины.

С этого времени российское командование взяло определенную паузу в нанесении ракетных ударов по Украине и изменило тактику. К примеру, за два предыдущих месяца по Киеву было нанесено 10 воздушных ударов с использованием ракет и беспилотников. Для сравнения, в январе эта цифра – 12 атак.

Несмотря на наложенные санкции, Россия нашла возможность увеличить производство крылатых ракет.

19 мая Скибицкий уже сообщил, что сейчас россияне производят около 25 "Калибров" в месяц, Х-101/Х-555- 35 единиц, "Кинжалов" — две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 до "Искандер-М" — 5 единиц. То есть, больше чем на половину от того, что полгода назад.

"То есть мы видим, что россияне таки смогли настроить поставки необходимых компонентов, микросхем и электроники, несмотря на действующие санкции. Как ни цинично это звучит, но в мире торговли оружием тот, у кого есть деньги, может получить все. Из этого мы видим, что РФ сейчас может выпускать высокоточные ракеты, хоть и не массово, но достаточно для их использования. Поэтому говорить о дефиците ракет не стоит", — объясняет полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев.

Зачем РФ усилила воздушные атаки на Украину

Со времени массированных ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры российское командование перешло к тактике комбинированных ударов, применяя одновременно крылатые ракеты, ударные дроны и фальш-цели. 4 мая над Киевом была впервые сбита российская гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал", которой враг постоянно терроризировал Украину. Уже 16 мая количество уничтоженных "Кинжалов" достигло шести. Все они были уничтожены в Киеве с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot. Напомним, до настоящего момента российские гиперзвуковые ракеты считались недостижимыми для современных комплексов противовоздушной и противоракетной обороны. В Москве так считали, поэтому и использовали их по столице Украины, рассчитывая на стопроцентный результат уничтожения запланированной цели.

ЗРК Patriot разрушил миф о недостижимости российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал" Фото: РБК

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко подчеркивает, что рассчитывать на то, что у РФ закончатся крылатые ракеты и дроны, не стоит. Кремль имеет значительные запасы еще с советских времен, Иран добросовестно выполняет договоренности по поставкам "шахедов", а российский ВПК все-таки смог наладить производство.

"В России достаточно ракет, по некоторым подсчетам, только зарядов до С-300 около 5-6 тыс., много Х-22, достаточное количество Х-101/555. А вот "Искандеры" и "Калибры" действительно есть в небольшом количестве", — говорит эксперт Фокусу.

По словам Романенко, увеличивая интенсивность воздушных атак, РФ ставит целью две основные цели – удары по критическим объектам, чтобы уменьшить наступательный потенциал ВСУ и подорвать морально-волевое состояние населения. "Несмотря на заявления, что украинцы, наоборот, становятся злее к врагу, усталость ночных тревог никуда не девается. Они имеют здесь свою агентуру и хорошо владеют ситуацией и настроениями в Украине. Поэтому атаки будут продолжаться, пока не закончатся боевые действия. Их интенсивность может меняться, но они будут продолжаться до тех пор, пока РФ способна на это", — прогнозирует он.

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Главный редактор информационно-консалтинговой компании Defense Express Олег Катков также обращает внимание на психологический эффект от ежедневных воздушных атак на Киев и звука работы ПВО в столичных спальных районах.

"Это без вариантов — террор, чтобы запугать и истощить. Особенно после заявлений в СМИ о массовых, масштабных ударах. Но лучше не выспаться в укрытии во время работы ПВО, чем вообще не проснуться, когда в дом попадет ракета", — говорит Катков Фокусу.

Владислав Селезнев объясняет, что за интенсивностью комбинированных воздушных атак на Украину наблюдается желание РФ перегрузить работу ПВО и сорвать наступательный потенциал украинской армии.

"Они пытаются перегрузить нашу ПВО. Кроме того, вместо атаки на объекты критической инфраструктуры они атакуют вероятные расположения ПВО, центры принятия решений и места, где могут храниться боеприпасы и техника Сил обороны. Таким образом они планируют истощить ПВО и нанести максимальные потери для наступательного потенциала украинской армии. В России очень нервничают из-за украинского контрнаступления и пытаются ослабить его возможности. Но надо отметить, что мы также занимаемся такими вещами — разрушаем враждебный потенциал в приграничных и прифронтовых регионах РФ", — рассказывает он.

Какие комплексы ПВО есть в Украине

Вопрос усиления украинской ПВО неоднократно поднимался в формате заседания Контактной группы по обороне Украины (так называемый "Рамштайн") и в пределах полномочий НАТО. Сегодня Украина имеет практически все образцы западного вооружения для активной защиты воздушного пространства от ближнего до дальнего радиуса действия. Среди них — современный немецкий IRIS-T SLM, фактически проходящий в Украине свое боевое крещение, американский ЗРК Patriot, итальянские SAMP-T и Skyguard и Spike, комплексы NASAMS 2, MIM-23 "Hawk". Сюда следует добавить комплексы малого радиуса действия и переносные ЗРК — "Crotale", "Starstreak", "Stinger", "Mistral", "Grom", "Piorun" и противодроновую систему VAMPIRE. Благодаря такому обновлению парка ПВО, а также квалификации украинских военных эффективность работы ПВО приближается к 90%.

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