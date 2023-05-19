Два "Кинжала" в месяц: в ГУР рассказали о возможностях ракетного производства РФ

Несмотря на международные санкции, как отметил представитель спецслужбы Вадим Скибицкий, противнику удалось наладить производство боеприпасов. При этом, объемы стали значительно меньше.

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В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины высказались о количестве ракет, которое осталось у россиян. Об этом сообщил представитель ведомства Вадим Скибицкий в комментарии изданию "РБК-Украина" 19 мая.

По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации давно исчерпали свой основной запас ракетного оружие, которым и обстреливают украинскую территорию.

Но, при этом, несмотря на международные санкции они смогли наладить производство вооружения. Хоть и не в таких темпах и объемах как было до полномасштабного вторжения.

В ГУР МО поделились, что обломки некоторых ракет, которые сбивались украинскими системами ПВО, указывают на то, что их только изготовили на заводе. Боеприпасы производили в первом квартале 2023 года.

"Они по меньшей мере дважды в месяц завозят "Калибры" в оккупированный Крым. Сейчас россияне в состоянии производить около 25 "Калибров" в месяц, Х-101 — 35 единиц, "Кинжалов" — две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 до "Искандер-М" – пять единиц", — говорится в сообщении.

Для производства ракет нужны специальные комплектующие, которые находятся для РФ под санкциями. Однако, как продолжил Вадим Скибицкий, у оккупантов получается их завозить.

Напомним, в отчете британской разведки за 19 мая сообщалось, что подрыв железной дороги в Крыму может нарушить поставки ракет ВС РФ. Для оккупантов полуостров играет психологическую и материально-техническую роль.

18 мая аналитик назвал три возможные причины, почему Россия значительно усилила ракетные обстрелы украинских городов.