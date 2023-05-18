Россия усилила ракетные обстрелы городов Украины: аналитик назвал три возможные причины

По словам Шона Белла, в РФ блефуют, когда говорят об уничтожении ЗРК Patriot, который защищает Киев. Если бы это было так, ВС РФ пытались бы нанести Киеву как можно больший урон, "пока защитный зонтик снят".

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После 50-дневного относительного затишья ВКС РФ уже девятый день за текущий месяц массированно обстреливают украинские города. Британский военный аналитик Шон Белл назвал три возможные причины такой смены тактики. Об этом сообщает Sky News.

Во-первых, в силу ограниченных возможностей Кремль стремится продолжать оказывать "давление на руководство и население с тем, чтобы подорвать волю к сопротивлению".

Вторая причина, по мнению Белла, состоит в том, что "Россия пытается помешать подготовке к предстоящему контрнаступлению", которое, судя по ожиданиям, должно начаться в ближайшее время.

В довершение всего, Москва стремится "ослабить" украинскую систему ПВО, и заставить расходовать "ограниченные запасы ракет для зенитно-ракетных комплексов".

Новые обстрелы Украины произошли после того, как в РФ заявили об уничтожении поставленной Соединенными Штатами системы ЗКР Patriot, который защищает украинскую столицу.

Однако Украина, а равно и США это опровергли.

Аналитик объяснил, что если бы в РФ действительно в это верили, то пытались бы нанести Киеву как можно больший урон, "пока защитный зонтик снят".

"Но, судя по всему, ЗРК Patriot получила "легкие повреждения" и продолжает свою работу", — пояснил Белл.

Напомним, что Путин вынужден "раскрывать карты" и в отчаянии демонстрировать свое лучшее оружие, а заодно и уязвимости.

Также сообщалось, что спецназ СБУ уничтожил 11 единиц техники россиян. Ударные дроны из Центра спецопераций "А" поразили САУ "МСТА-С", танк, а также бронемашину противника. В итоге ВС РФ потеряли 15 человек личного состава.