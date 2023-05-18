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Харьковская область под обстрелом ВС РФ, взрывы слышали в Харькове: что происходит (фото)

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Фото: Flickr | Российские оккупанты ударили ракетами по Харьковской области

По состоянию на сейчас стало известно, что ракеты ударили по селу Циркуны, где повредили частный дом. Под его завалами может находиться живой человек.

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В четверг, 18 мая в 14:50 в Харькове прозвучали несколько взрывов. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

"Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", — написал чиновник.

Обстрел областного центра подтверждают и горожане в местных телеграм-каналах. В одном из них люди опубликовали фото, на котором в небе виден след от выпущенной ракеты. Очевидцы утверждают, что ракеты, скорее всего были выпущены ВС РФ из Брянской области.

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Жители Харькова жалуются на громкие взрывы в городе

Первые взрывы жители Харькова услышали в 14:50. Всего люди насчитали три взрыва, которые были похожи на прилеты ракет со стороны РФ.

Также горожане в местных телеграм-каналах озвучили версию о том, что ВС РФ ударили ракетами по области. Однако взрывы были такими сильными, что их услышали в самом Харькове.

Несколько позже в Харьковской ОВА сообщили, что предварительно был "прилет" в частный жилой дом в селе Циркуны Харьковского района. Есть подозрения, что под завалами может находиться человек.

В свою очередь волонтер Наталья Попова в своем телеграм-канале сообщила о том, что на месте попадания ракеты уже работают спасатели ГСЧС. Информация от прибывших на место инцидента медиков будет озвучена несколько позже.

Напомним, 17 мая в Минобороны назвали три самых обстреливаемых в мае области Украины. В их числе оказалась и Харьковская область.

А 27 апреля СМИ писали о том, что бригада облэнерго попала под обстрел под Харьковом. ВС РФ обстреляли энергетиков в момент, когда они занимались восстановлением поврежденной линии электропередач. Один из сотрудников получил несовместимые с жизнью ранения, еще четверо были госпитализированы.