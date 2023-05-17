"Постоянное напряжение": в Минобороны назвали три самых обстреливаемых в мае области Украины

В ведомстве отмечают, что тактика обстрелов приграничных областей направлена на то, чтобы изнурить украинских защитников и не допустить их задействования на других направлениях.

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В мае российские оккупанты увеличили обстрелы трех областей Украины — Харьковской, Черниговской и Сумской. Об этом 17 мая сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram.

По ее словам, враг усилил обстрелы трех пограничных областей за период с 8 по 16 мая. В этот период российские войска произвели 162 обстрела трех указанных областей. Больше обстрелов было зафиксировано в Сумской области — 110, затем в Черниговской — 29 и Харьковской — 23.

"Вражеская армия ежедневно стреляет по мирному населению из разных видов вооружения и уничтожает гражданские объекты – садики, больницы, школы. Есть погибшие и раненые, среди которых – дети. Россия ведет войну без правил и системно нарушает нормы международного гуманитарного права", — пишет Анна Маляр.

Кроме того, заместитель министра обороны отметила, что артиллерийские и авиационные ударами в приграничных областях Украины скорее всего могут быть направлены для того, чтобы держать в постоянном напряжении украинских защитников и не допустить их задействования на других направлениях.

Напомним, 10 мая Анна Маляр опровергла информацию о якобы ликвидации украинских командующих на фронте, которая появилась в российском информационном поле.

Также напомним, что на днях в украинском Минобороны высмеяли российское оборонное ведомство после объяснений ракетного обстрела Украины 16 мая и даже назвали пресс-службу Минобороны РФ более влиятельной, чем в армиях других стран.