Бригада облэнерго попала под обстрел под Харьковом: есть жертвы, — ОВА

ВС РФ обстреляли энергетиков в момент, когда они занимались восстановлением поврежденной линии электропередач. Один из сотрудников получил несовместимые с жизнью ранения, еще четверо были госпитализированы.

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В четверг, 27 апреля, российские оккупанты обстреляли с.Токаровка Харьковского района. Об этом глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале.

"Только что враг обстрелял с.Токаровка Харьковского района. Пострадали работники Харьковоблэнерго, работавшие по восстановлению линий электропередач", – говорится в публикации.

Чиновник добавил, что к сожалению, один человек погиб, еще четверо получили ранения. В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним, 27 апреля один из жилых кварталов города Херсон вновь попал под обстрел российских оккупантов. В результате погиб местный житель. Кроме того, российские оккупанты сбросили еще пять управляемых авиабомб по селу Кизомис Белозерской общины Херсонской области.

В ночь с 26 на 27 апреля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Николаевскую область ракетами С-300. По словам главы ОГА Виталия Кима, российские оккупанты обстреляли по меньшей мере три жилых дома, в том числе одну многоэтажку.

Российская армия вечером 22 апреля обстреляла Харьков ракетами С-300 из Белгорода. В Новобаварском районе города из-за ракетных обстрелов начался пожар на объекте гражданской инфраструктуры.