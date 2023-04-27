Россияне обстреляли жилой квартал Херсона: есть жертвы и разрушения, — ОВА

По словам главы военной администрации Александра Прокудина, очередная атака унесла жизнь 42-летнего мужчины. На место оперативно прибыли спасательные службы.

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Один из жилых кварталов города Херсон вновь попал под обстрел российских оккупантов. В результате погиб местный житель. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его информации, на город была произведена очередная атака, которая забрала жизнь 42-летнего мужчины.

"Россияне обстреляли жилой квартал Херсона. Из-за вражеской атаки повреждены несколько квартир херсонцев. К сожалению, травмы несовместимые с жизнью получил 42-летний мужчина", — пишет Александр Прокудин.

Кроме того, российские оккупанты сбросили еще пять управляемых авиабомб по селу Кизомис Белозерской общины Херсонской области. О масштабах разрушений и о пострадавших в ОВА пообещали уточнить позже. На место оперативно прибыли спасательные службы, которые будут работать с ликвидацией последствий.

Обстрелы Херсона и области 26 апреля: что известно

По информации Александра Прокудина, противник за прошедшие сутки обстрелял территорию Херсонской области 65 раз. В самом Херсоне зафиксировано десять обстрелов.

Российские оккупанты выпустили 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА, а также авиации.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию электрической подстанции Бериславского района; административные здания населенного пункта Станиславской сельской общины", — говорится в сообщении.

В результате один человек погиб, а еще трое получили ранения.

Напомним, 27 апреля сообщалось, что раненый под Херсоном итальянский журналист проигнорировал слова ВСУ об опасности. Коррадо Дзунино не сообщил никому о своей работе, тем самым нарушил правила поведения в зоне боевых действий.

В ночь на 27 апреля ВС РФ нанесли ракетный удар по жилым домам Николаева. В результате есть жертвы среди мирного населения.