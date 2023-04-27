Раненый под Херсоном итальянский журналист проигнорировал слова ВСУ об опасности

По информации Центра стратегических коммуникаций, Коррадо Дзунино не сообщил никому о своей работе, тем самым нарушил правила поведения в зоне боевых действий.

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Иностранный журналист Коррадо Дзунино, которого россияне ранили на территории Херсонской области, игнорировал предупреждения ВСУ об опасности. Об этом заявили в Центре стратегических коммуникаций 27 апреля.

Медийники стали жертвами российских снайперов, которые поджидали потенциальных жертв в районе Антоновского моста.

"Как стало известно Центру стратегических коммуникаций и информационной безопасности, Дзунино не сообщил о своей работе в городе ответственных пресс-офицеров. А уже на месте проигнорировал ранние предупреждения украинских военных об опасности и криках: "Danger, sir", — говорится в сообщении.

Итальянский журналист, как управляющий, обязан был проконтролировать, чтобы погибший участник его группы был не только в одном жилете, на котором красуется надпись "Пресса", но и чтобы внутри него был бронежилет. Возможно, это помогло бы избежать последствий, с которыми они столкнулись после очередного обстрела россиянами.

"Но итальянец нарушил правила поведения журналистов в условиях боевых действий. В любом случае убийство и ранение журналистов является очередным военным преступлением России", — продолжили в Центре стратегических коммуникаций.

Итальянский журналист пострадал во время обстрела: что известно

В среду, 26 апреля итальянского издания La Repubblica Коррадо Дзунино и его помощник Богдан Битик попали под обстрел в Херсонской области. Они стали жертвами российской засады.

Украинский помощник скончался от полученных травм, у него осталась жена и маленький сын. Итальянского журналиста с серьезным ранением госпитализировали в местную больницу.

"В нас попали, я увидел Богдана на земле, он не двигался, я выполз с линии огня. Бежал, пока не наткнулся на гражданскую машину. Я был весь в крови, меня отнесли в херсонскую больницу. Я несколько раз пытался дозвониться до Богдана, он не отвечал. Он был моим большим другом, это ужасные страдания", — поделился мужчина.

Напомним, в ночь на 27 апреля ВС РФ нанесли ракетный удар по жилым домам Николаева. В результате есть жертвы среди мирного населения.