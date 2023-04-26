Русским все равно: под Херсоном оккупанты убили коллегу журналиста La Repubblica

Репортеры попали в засаду российских снайперов возле Антоновского моста и были одеты в куртки с надписью "Пресса".

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В среду, 26 апреля, корреспондент итальянского издания La Repubblica Коррадо Дзунино и его помощник Богдан Битик, вероятно, стали жертвами засады российских снайперов под Херсоном, пишет La Repubblica.

К сожалению, Битик не выжил: у него остались жена и сын. Коррадо с ранением в плечо госпитализирован в Херсонскую гражданскую больницу.

"В нас попали, я увидел Богдана на земле, он не двигался, я выполз с линии огня. Бежал, пока не наткнулся на гражданскую машину. Я был весь в крови, меня отнесли в херсонскую больницу. Я несколько раз пытался дозвониться до Богдана, он не отвечал. Он был моим большим другом, это ужасные страдания", – рассказал журналистам Коррадо по телефону.

Куртка Коррадо Дзунино с надписью "Пресса".

Оба репортера путешествовали в куртках с надписью "Пресса". На фотографиях видно, что в куртку, изъятую полицией, попала пуля.

Внутренняя часть куртки Коррадо Дзунино, из которой была извлечена пуля.

Издание отмечает, что засада произошла возле Антоновского моста. На данный момент вернуть тело Битика сложно из-за присутствия снайперов.

Посольство Италии в Киеве и МИД работают с украинскими властями, чтобы позволить Дзунино вернуться в Италию.

"Я разговаривал с министром Кулебой, который заверил меня в сотрудничестве украинских властей", – сказал министр иностранных дел Италии Антонио Таджани.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что когда он услышал о случившемся, то связался с вооруженными силами, чтобы узнать подробности дела. По его словам, украинские военные связались с журналистом и сделают все возможное, чтобы помочь ему.

"Русским все равно, русский ты, итальянец или украинец, они просто стреляют", – добавил Кулеба.

Напомним, 26 апреля оккупанты атаковали село Станислав Херсонской области, а также район Антоновского моста. Тогда предполагалось, что итальянский журналист получил ранение во время обстрела, где россияне использовали артиллерию и управляемые авиабомбы.

Напомним, 24 апреля съемочная группа американского телеканала CNN чудом не погибла под обстрелом россиян возле города Орехов Запорожской области. Главный корреспондент по международной безопасности Ник Пэйтон Уош выезжал из города и получил предупреждение о возможном обстреле. Ракета попала между его бронированным авто и машиной с продюсером.