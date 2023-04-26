Росіянам все одно: під Херсоном окупанти вбили колегу журналіста La Repubblica

Репортери потрапили в засідку російських снайперів біля Антонівського мосту та були одягнені у куртки з написом "Преса".

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У середу, 26 квітня, кореспондент італійського видання La Repubblica Коррадо Дзуніно та його помічник Богдан Бітік, ймовірно, стали жертвами засідки російських снайперів під Херсоном, пише La Repubblica.

На жаль, Бітік не вижив: у нього залишилися дружина та син. Коррадо з пораненням у плече госпіталізовано до Херсонської цивільної лікарні.

"У нас влучили, я побачив Богдана на землі, він не рухався, я виповз із лінії вогню. Біг, поки не наткнувся на цивільну машину. Я був весь у крові, мене віднесли до херсонської лікарні. Я кілька разів намагався додзвонитися до Богдана, він не відповідав. Він був моїм великим другом, це жахливі страждання", – розповів журналістам Коррадо телефоном.

Куртка Коррадо Дзуніно з написом "Преса".

Обидва репортери подорожували в куртках з написом "Преса". На фотографіях видно, що у куртку, вилучену поліцією, влучила куля.

Внутрішня частина куртки Коррадо Дзуніно, з якої було вилучено кулю.

Видання зазначає, що засідка сталася біля Антонівського мосту. На цей час повернути тіло Бітіка складно через присутність снайперів.

Посольство Італії у Києві та МЗС працюють з українською владою, щоб дозволити Дзуніно повернутися до Італії.

"Я розмовляв з міністром Кулебою, який запевнив мене у співпраці української влади", – сказав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таджані.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що коли він почув про те, що сталося, то зв'язався зі збройними силами, щоб дізнатися про подробиці справи. З його слів, українські військові зв'язалися з журналістом і зроблять усе можливе, щоб допомогти йому.

"Росіянам все одно, росіянин ти, італієць чи українець, вони просто стріляють", – додав Кулеба.

Нагадаємо, 26 квітня окупанти атакували село Станіслав Херсонської області, а також район Антонівського мосту. Тоді припускалося, що італійський журналіст отримав поранення під час обстрілу, де росіяни використали артилерію та керовані авіабомби.

Нагадаємо, 24 квітня знімальна група американського телеканалу CNN дивом не загинула під обстрілом росіян біля міста Оріхів Запорізької області. Головний кореспондент з міжнародної безпеки Нік Пейтон Уош виїжджав із міста та отримав попередження про можливий обстріл. Ракета потрапила між його броньованим авто та машиною з продюсером.