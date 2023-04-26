Окупанти атакували Херсонщину артилерією та "розумними" бомбами: поранено іноземного журналіста

Росіяни обстрілювали село Станіслав, а також район Антонівського мосту. Від ударів керованих авіабомб постраждали два підприємства.

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У середу, 26 квітня, російські війська вдарили з артилерії по Херсонської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали дві особи: 26-річний місцевий житель та іноземний журналіст. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Він уточнив, що окупанти обстріляли село Станіслав та район Антонівського мосту.

"Ворог обстрілює Херсонщину. Внаслідок артилерійського удару по Станіславу постраждав чоловік 26 років. Також росіяни обстріляли район Антонівського мосту, через те постраждав іноземний представник преси", – сказав чиновник.

Глава пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков повідомив "Суспільному", що загарбники почали обстрілювати Станіслав о 14:00.

"У пораненого чоловіка травма та легка контузія. Під час обстрілу він був у своєму дворі", – сказав Толоконніков.

За його словами, серед озброєння окупанти також використали керовані авіабомби, які вразили берегову зону та будівлю, де розташовано два підприємства.

Нагадаємо, 24 квітня знімальна група американського телеканалу CNN дивом не загинула під обстрілом росіян біля міста Оріхів Запорізької області. Головний кореспондент з міжнародної безпеки Нік Пейтон Уош виїжджав із міста та отримав попередження про можливий обстріл. Ракета потрапила між його броньованим авто та машиною з продюсером.

Вранці 18 квітня російські окупанти обстріляли ринок у центрі Херсона. Внаслідок артилерійського обстрілу постраждали 6 людей. Також відомо, що одна людина загинула.