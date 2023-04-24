Знімальна група CNN дивом не загинула під час ракетного удару по Оріхову (відео)

Головний кореспондент з міжнародної безпеки Нік Пейтон Уош виїжджав із міста та отримав попередження про можливий обстріл. Ракета потрапила між його броньованим авто та машиною з продюсером.

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Знімальна група американського телеканалу CNN ледь не загинула під обстрілом росіян міста Оріхів Запорізької області. Відео інциденту з'явилося у YouTube.

Головний кореспондент CNN з міжнародної безпеки Нік Пейтон Уош та його команда почали виїжджати з міста та отримали від військових попередження про можливий обстріл.

Російська ракета потрапила між броньованим автомобілем Уоша та машиною з його продюсером, повідомив телеканал.

Керівництво телеканалу уточнило, що після інциденту обидві команди змогли зв'язатися по рації та благополучно виїхали з Оріхова.

Уош та його команда відвідали підземний притулок, єдину точку у місті, де місцеві жителі отримують доступ до електрики та водопроводу.

Бої під Оріховим можуть посилитися, якщо навесні цього року Україна розпочне очікуваний контрнаступ, зауважили журналісти.

"Це ключова територія для потенційного відсікання Криму від решти України. Президент України Володимир Зеленський неодноразово обіцяв повернути Крим", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у лютому цього року знімальна група німецького таблоїда Bild потрапила під мінометний обстріл ЗС РФ у Бахмуті. Кореспондент Пауль Ронцхаймер розповідав про загибель американського фельдшера Піта Ріда, який допомагав громадянам вийти із міста.

Аналогічна ситуація сталася у січні 2023 року. Під удар окупантів потрапив кореспондент Bild Бьорн Штрітцель у Дружківці Донецької області.

А в грудні минулого року два італійські журналісти потрапили під обстріл загарбників у Херсоні. Репортер Клаудіо Локателлі отримав поранення.