Російські війська обстріляли автомобіль з італійськими журналістами у Херсоні, — ЗМІ

За словами журналістів, ЗС РФ відкрили вогонь по машині, хоча знали, що там їдуть представники ЗМІ. В результаті один репортер отримав поранення.

Related video

Два журналісти з Італії заявили, що потрапили під обстріл російських військ у Херсоні. Про це пише Ansa.

Видання пише, що журналісти перебували в машині, коли почався "навмисний" обстріл. На щастя, їм вдалося сховатись у безпечному місці.

Репортер Клаудіо Локателлі, який знаходився в авто разом із колегою Нікколо Селесті, розповів, що одна із куль пошкодила машину. Репортер заявив, що отримав поранення.

"Я втратив трохи крові, але рана була несильною", — сказав Локателлі.

Він також зазначив, що якби на той момент відчинив двері автомобіля, то втратив би ногу чи загинув. Машину відзначили спеціальною позначкою, яка говорила про те, що в ній знаходяться представники ЗМІ. Обстріл, як заявив Локателлі, був спеціальним.

"Вогонь вівся з берега річки по той бік Дніпра, де стоїть російська армія", — розповів Селесті.

Також журналісти " Радіо Свобода " поділилися спогадами 14-річного підлітка Віталія з Херсона, який розповів про тортури з боку російських військових. За словами хлопчика, його викрали разом із дядьком, коли вони вийшли до магазину за ліками. У чоловіка в телефоні знайшли листування із представниками ЗСУ.

Віталій розповів журналістам, що йому вдягли на голову мішок, зав'язали руки. Потім відвезли до підвалу, де вже було понад 10 людей.

"Там грають у "російську рулетку", струмом б'ють, вішають на ґрати", — сказав підліток.

За його словами, його також били струмом та допитували про листування з українськими військовими. Повідомляється, що потім Віталія змогли забрати батьки, які шукали його по всій області протягом кількох днів.

Раніше Фокус писав, що російський дезертир розповів про військові злочини ЗС РФ. За його словами, командування дозволяло солдатам мародерити та вбивати будь-якого українця за підозрою у співпраці з ЗСУ.

Ще нагадаємо, що український обмудсмен заявив, що окупанти в Херсоні влаштували тортури для дітей. За словами Дмитра Лубинця, подібні камери для дітей він бачив і в Балаклії Харківської області.