Российские войска обстреляли автомобиль с итальянскими журналистами в Херсоне, — СМИ

По словам журналистов, ВС РФ открыли огонь по машине, хотя знали, что там едут представители СМИ. В результате один репортер получил ранение

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Два журналиста из Италии заявили, что попали под обстрел российских войск в Херсоне. Об этом пишет Ansa.

Издание пишет, что журналисты находились в машине, когда начался "преднамеренный" обстрел. К счастью, им удалось укрыться в безопасном месте.

Репортер Клаудио Локателли, который находился в авто вместе с коллегой Никколо Селести, рассказал, что одна из пуль повредила машину. Репортер заявил, что получил ранение.

"Я потерял немного крови, но рана была несильной", — сказал Локателли.

Он также отметил, что если бы в тот момент открыл дверь автомобиля, то потерял бы ногу или погиб. Машина была отмечена специальной пометкой, которая говорила о том, что в ней находятся представители СМИ. Обстрел, как заявил Локателли, был специальным.

"Огонь велся с берега реки по ту сторону Днепра, где стоит российская армия", — рассказал Селести.

Также журналисты "Радио Свобода" поделились воспоминаниями 14-летнего подростка Виталия из Херсона, который рассказал о пытках со стороны российских военных. По словам мальчика, его похитили вместе с дядей, когда они вышли в магазин за лекарствами. У мужчины в телефоне нашли переписку с представителями ВСУ.

Виталий рассказал журналистам, что ему надели на голову мешок, завязали руки. Затем отвезли в подвал, где уже было более 10 человек.

"Там играют в "русскую рулетку", током бьют, вешают на решетку", — сказал подросток.

По его словам, его также били током и допрашивали о переписках с украинскими военными. Сообщается, что затем Виталия смогли забрать родители, которые искали его по всей области на протяжении нескольких дней.

Ранее Фокус писал, что российский дезертир рассказал о военных преступлениях ВС РФ. По его словам, командование разрешало солдатам мародерить и убивать любого украинца по подозрению в сотрудничестве с ВСУ.

Еще напомним, что украинский обмудсмен заявил, что оккупанты в Херсоне устроили пыточные камеры для детей. По словам Дмитрия Лубинца, подобные пыточные камеры для детей он видел и в Балаклее Харьковской области.