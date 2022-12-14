"Маньяки, которым нравится убивать": дезертир рассказал о военных преступлениях ВС РФ

Командование разрешало солдатам мародерить и убивать любого украинца по подозрению в сотрудничестве с ВСУ.

Related video

В рядах ВС РФ воюют маньяки, которым просто нравится убивать людей. Об этом в интервью CNN рассказал российский военнослужащий Никита Чибрин, которому удалось дезертировать и выехать в ЕС.

Собеседником журналистов оказался солдат из Якутска, который проходил службу в 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. Именно это подразделение ВС РФ обвиняли в совершении военных преступлений во время оккупации части Киевской области. В сентябре мужчина дезертировал из российской армии и смог выехать в ЕС через Беларусь и Казахстан.

По словам Чибрина, его однополчане совершали военные преступления, среди которых мародерство, убийства и изнасилования гражданских. Дезертир в интервью CNN утверждает, что готов дать показания в Международном уголовном суде против своей 64-й отдельной мотострелковой бригады.

Чибрин отмечает, что командование разрешило убивать любого, кого подозревали в сотрудничестве с Силами обороны Украины и передаче данных о месторасположении ВС РФ.

"Если у кого-то был телефон — нам разрешали в них стрелять. Есть маньяки, которым нравится убивать человека. В армии именно такие маньяки оказались. Они этого совершенно не скрывали (совершения военных преступлений и мародерства — ред.). Очень много людей из моей части, когда мы в конце марта уезжали из Липовки и Андреевки, забирали машины и продавали в Беларуси. Менталитет таков: если ты что-то украл — ты молодец. Если вас никто не поймает — это хорошо! Если вы видите что-то дорогое, крадете это и вас не поймают, значит вы молодец", — продолжил Чибрин в общении с американскими журналистами.

Командиры подразделения, по словам солдата, хорошо осведомлены о том, что их подчиненные совершали военные преступления, в том числе убийства и изнасилования. Но из-за отсутствия дисциплины военнослужащие не понесли никакого наказания, кроме увольнения из армии.

Чибрин также не сомневается, что Украина выиграет полномасштабную войну против России. Активные боевые действия, по его словам, завершатся после того, как ВС РФ потеряют еще больше своих солдат.

"Конечно, Россия проиграет. Потому что весь мир поддерживает Украину. Глупо думать, что они россияне победят. Они думали, что займут Киев за три дня. Какой сейчас день войны? Они думали, что приедут в Украину и их встретят с цветами. Но им сказали уйти прочь и их закидали коктейлями Молотова", — добавил российский дезертир в интервью CNN.

Отметим, что ранее Нидерланды выразили готовность создать создать специальный суд для России в Гааге, который будет расследовать акт агрессии против Украины и военные преступления, совершенные российскими войсками.

Также сообщалось, что оккупанты продолжают осуществлять военные преступления в Луганской области, массово депортируя украинских детей в Чечню.