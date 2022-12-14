"Маніяки, яким подобається вбивати": дезертир розповів про військові злочини ЗС РФ

Командування дозволяло солдатам мародерити та вбивати будь-якого українця за підозрою у співпраці з ЗСУ.

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У лавах ЗС РФ воюють маніяки, яким просто подобається вбивати людей. Про це в інтерв'ю CNN розповів російський військовослужбовець Микита Чібрін, якому вдалося дезертувати та виїхати до ЄС.

Співрозмовником журналістів виявився солдат із Якутська, який проходив службу у 64-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді. Саме цей підрозділ ЗР РФ звинувачували у скоєнні військових злочинів під час окупації частини Київської області. У вересні чоловік дезертував із російської армії та зміг виїхати до ЄС через Білорусь та Казахстан.

За словами Чібріна, його однополчани вчиняли військові злочини, серед яких мародерство, вбивства та зґвалтування цивільних. Дезертир в інтерв'ю CNN стверджує, що готовий дати свідчення у Міжнародному кримінальному суді проти своєї 64-ї окремої мотострілецької бригади.

Чибрин зазначає, що командування дозволило вбивати будь-кого, кого підозрювали у співпраці з Силами оборони України та передачі даних про місцезнаходження ЗС РФ.

"Якщо у когось був телефон — нам дозволяли в них стріляти. Є маніяки, яким подобається вбивати людину. В армії саме такі маніяки виявилися. Вони цього зовсім не приховували (вчинення військових злочинів та мародерства — ред.). Дуже багато людей з моєї частини, коли ми наприкінці березня виїжджали з Липівки та Андріївки, забирали машини і продавали в Білорусі... Менталітет такий: якщо ти щось вкрав — ти молодець... Якщо вас ніхто не зловить — це добре! Якщо ви бачите щось дороге, крадете це і вас не спіймають, отже, ви молодець", — продовжив Чібрін у спілкуванні з американськими журналістами.

Командири підрозділу, за словами солдата, добре обізнані про те, що їхні підлеглі вчиняли військові злочини, зокрема вбивства та зґвалтування. Але через відсутність дисципліни військовослужбовці не зазнали жодного покарання, крім звільнення з армії.

Чібрін також не сумнівається, що Україна виграє повномасштабну війну проти Росії. Активні бойові дії, за його словами, завершаться після того, як ЗС РФ втратить ще більше своїх солдатів.

"Звичайно, Росія програє. Тому, що весь світ підтримує Україну. По-дурному думати, що вони, росіяни, переможуть. Вони думали, що займуть Київ за три дні. Який зараз день війни? Вони думали, що приїдуть в Україну і їх зустрінуть з квітами. Але їм сказали піти геть і їх закидали коктейлями Молотова", — додав російський дезертир в інтерв'ю CNN.

Зазначимо, що раніше Нідерланди висловили готовність створити спеціальний суд для Росії в Гаазі, який розслідуватиме акт агресії проти України та військові злочини, вчинені російськими військами.

Також повідомлялося, що окупанти продовжують здійснювати військові злочини у Луганській області, масово депортуючи українських дітей до Чечні.