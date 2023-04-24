Съемочная группа CNN чудом не погибла при ракетном ударе по Орехову (видео)

Главный корреспондент по международной безопасности Ник Пэйтон Уош выезжал из города и получил предупреждение о возможном обстреле. Ракета попала между его бронированным авто и машиной с продюсером.

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Съемочная группа американского телеканала CNN чудом не погибла под обстрелом россиян города Орехов Запорожской области. Видео инцидента появилось в YouTube.

Главный корреспондент CNN по международной безопасности Ник Пэйтон Уош и его команда начали выезжать из города и получили от военных предупреждение о возможном обстреле.

Российская ракета попала между бронированным автомобилем Уоша и машиной с его продюсером, сообщил телеканал.

Руководство телеканала уточнило, что после инцидента обе команды смогли связаться по рации и благополучно выехали из Орехова.

Уош и его команда посетили подземное убежище, единственную точку в городе, где местные жители получают доступ к электричеству и водопроводу.

Бои под Ореховым могут усилиться, если весной этого года Украина начнет ожидаемое контрнаступление, заметили журналисты.

"Это ключевая территория для потенциального отсечения Крыма от остальной части Украины. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обещал вернуть Крым", — говорится в сообщении.

Напомним, что в феврале этого года съемочная группа немецкого таблоида Bild попала под минометный обстрел ВС РФ в Бахмуте. Корреспондент Пауль Ронцхаймер рассказывал о гибели американского фельдшера Пита Рида, который помогал гражданским выйти из города.

Аналогичная ситуация приключилась в январе 2023 года. Под удар оккупантов попал корреспондент Bild Бьерн Штритцель в Дружковке Донецкой области.

А в декабре прошлого года два итальянских журналиста попали под обстрел захватчиков в Херсоне. Репортер Клаудио Локателли получил ранение.