Оккупанты атаковали Херсонщину артиллерией и "умными" бомбами: ранен иностранный журналист

Россияне обстреливали село Станислав, а также район Антоновского моста. От ударов управляемых авиабомб пострадали два предприятия.

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В среду, 26 апреля, российские войска ударили из артиллерии по Херсонской области. В результате обстрела ранения получили два человека: 26-летний местный житель и иностранный журналист. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что оккупанты обстреляли село Станислав, а также район Антоновского моста.

"Враг обстреливает Херсонщину. В результате артиллерийского удара по Станиславу пострадал мужчина 26 лет. Также россияне обстреляли район Антоновского моста, в результате чего пострадал иностранный представитель прессы", – сказал чиновник.

Глава пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников сообщил "Суспільному", что захватчики начали обстреливать Станислав в 14:00.

"У раненого мужчины травма и легкая контузия. Во время обстрела он был в своем дворе", – сказал Толоконников.

По его словам, среди вооружения оккупанты также использовали управляемые авиабомбы, которые поразили береговую зону и здание, где находились два предприятия.

Напомним, 24 апреля съемочная группа американского телеканала CNN чудом не погибла под обстрелом россиян возле города Орехов Запорожской области. Главный корреспондент по международной безопасности Ник Пэйтон Уош выезжал из города и получил предупреждение о возможном обстреле. Ракета попала между его бронированным авто и машиной с продюсером.

Утром 18 апреля российские оккупанты обстреляли рынок в центре Херсона. В результате артиллерийского обстрела пострадали 6 человек. Также известно, что один человек погиб.