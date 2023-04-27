Поранений під Херсоном італійський журналіст проігнорував слова ЗСУ про небезпеку

За інформацією Центру стратегічних комунікацій, Коррадо Дзуніно не повідомив нікому про свою роботу, тим самим порушив правила поведінки у зоні бойових дій.

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Іноземний журналіст Коррадо Дзуніно, якого росіяни поранили на території Херсонської області, проігнорував попередження ЗСУ про небезпеку. Про це заявили у Центрі стратегічних комунікацій 27 квітня.

Медійники стали жертвами російських снайперів, які чекали на потенційні жертви в районі Антонівського мосту.

"Як стало відомо Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Дзуніно не повідомив про свою роботу в місті відповідальних пресофіцерів. А вже на місці проігнорував попередження українських військових про небезпеку та крики: "Danger, sir", — йдеться у повідомленні.

Італійський журналіст, як керуючий, зобов'язаний був проконтролювати, щоб загиблий учасник його групи був не тільки в одному жилеті, на якому красується напис "Преса", а й щоб усередині нього був бронежилет. Можливо, це допомогло б уникнути наслідків, із якими вони зіткнулися після чергового обстрілу росіянами.

"Але італієць порушив правила поведінки журналістів в умовах бойових дій. У будь-якому разі вбивство та поранення журналістів є черговим військовим злочином Росії", — продовжили в Центрі стратегічних комунікацій.

Італійський журналіст постраждав під час обстрілу: що відомо

У середу, 26 квітня журналiст італійського видання La Repubblica Коррадо Дзуніно та його помічник Богдан Бітік потрапили під обстріл у Херсонській області. Вони стали жертвами російської засідки.

Український помічник помер від отриманих травм, у нього залишилася дружина та маленький син. Італійського журналіста із серйозним пораненням госпіталізували до місцевої лікарні.

"У нас потрапили, я побачив Богдана на землі, він не рухався, я виповз із лінії вогню. Біг, поки не наткнувся на цивільну машину. Я був весь у крові, мене віднесли до херсонської лікарні. Я кілька разів намагався додзвонитися до Богдана, він не відповідав. Він був моїм великим другом, це жахливі страждання", — поділився чоловік.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня ЗС РФ завдали ракетного удару по житлових будинках Миколаєва. Внаслідок цього є жертви серед мирного населення.