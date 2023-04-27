ЗС РФ завдали ракетного удару по житлових будинках Миколаєва: є жертви (відео)

За словами голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, російські окупанти обстріляли щонайменше три житлові будинки, зокрема одну багатоповерхівку.

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У ніч із 26 на 27 квітня Збройні сили Російської Федерації атакували Миколаївську область ракетами С-300. Про це повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім у своєму Telegram-каналі.

О 1:01 чиновник написав, що російські окупанти випустили по Миколаєву чотири ракети С-300, одна з яких влучила в багатоповерховий житловий будинок.

Ракета влучила у багатоповерхівку

О 1:24 Віталій Кім також повідомив про ще один приліт ворожої ракети, цього разу в приватний будинок. Через кілька хвилин він також додав, що швидка допомога виїхала на третю адресу до приватного сектору.

ЗС РФ обстріляли житловий будинок

За даними голови ОДА, станом на 2:07 відомо про 15 поранених та 1 загиблого в результаті російського обстрілу.

Внаслідок обстрілу Миколаєва є жертви

У мережі також з'явилися відео, на яких, як стверджується, зафіксовано вибухи в Миколаєві.

Прильоти по Миколаєву

Нагадаємо, що 16 квітня російські окупанти запустили ракети С-300 по Снігурівській громаді Миколаївської області, внаслідок чого загинули двоє підлітків 2005 року народження.

Раніше, 15 квітня СБУ повідомила, що коригувальник з Миколаєва, який допомагав окупантам із ракетним обстрілом свого міста, отримав 11 років та 6 місяців тюремного ув'язнення. Зловмисник діяв у прифронтових районах півдня України.

Ще ми писали про те, що 12 квітня суд у Миколаєві ухвалив вирок агенту ФСБ, який допомагав коригувати удари по цивільних об'єктах міста. Його засудили до 15 років позбавлення волі.