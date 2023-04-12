Жителю Миколаєва, який "допоміг" РФ завдати 10 ракетних ударів, дали 15 років в'язниці (фото)
Агент ФСБ виявився місцевим жителем, якого завербували російські спецслужби майже рік тому, повідомляє СБУ. До його завдань входило створення фотозвіту об'єктів у Миколаєві, на які пізніше приходились ракетні удари.
Суд у Миколаєві ухвалив вирок агенту ФСБ, котрий допомагав коригувати удари по цивільних об'єктах міста. Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За інформацією відомства, співробітники служби змогли зібрати беззастережні докази провини агента ФСБ РФ, який скоригував 10 ударів по цивільних об'єктах Миколаєва.
"Саме за його "наведенням" протягом 26 — 30 червня минулого року окупанти здійснили прицільні ракетні удари по десяти міських об'єктах. Серед них — будівлі цивільної інфраструктури", — зазначено в повідомленні.
Відомо, що російського агента затримали ще у липні минулого року. Під час обшуків у нього виявили незареєстровану зброю, вибухівку та боєприпаси. Виявилося, що поплічником окупантів став місцевий житель, завербований у травні минулого року. Відомо, що він активно підтримував російську агресію в Україні у проросійських телеграм-каналах.
"Для виконання завдань російських спецслужб він об'їжджав місто та приховано фотографував українські об'єкти. Отримані файли він надсилав кадровому співробітнику ФСБ через анонімний чат у месенджері", — повідомляє прес-служба.
На підставі доказів, зібраних співробітниками відомства, суд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: про держзраду в умовах військового стану, про незаконне поводження зі зброєю та про виправдання збройної агресії РФ.
Нагадаємо, на початку березня співробітники Служби безпеки змогли викрити та затримати у Миколаївській області російського агента, котрий отримував завдання знаходити склади іноземного озброєння та боєприпасів для ЗСУ. При цьому підозрюваний працював інструктором з підготовки українських військових в одній з громадських організацій.
У січні СБУ викрила мешканця Дніпропетровської області, який співпрацював з Головним управлінням Генштабу ЗС РФ та збирав інформацію про місцезнаходження теплоелектростанцій.