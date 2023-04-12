Жителю Николаева, который "помог" РФ нанести 10 ракетных ударов, дали 15 лет тюрьмы (фото)

Агент ФСБ оказался местным жителем, которого завербовали российские спецслужбы почти год назад, сообщает СБУ. В его задачи входило создание фотоотчета объектов в Николаеве, по которым позднее наносили ракетные удары.

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Суд в Николаеве вынес приговор агенту ФСБ, который помогал корректировать удары по гражданским объектам города. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, сотрудники службы смогли собрать безоговорочные доказательства вины агента ФСБ РФ, который скорректировал 10 вражеских ударов по гражданским объектам Николаева.

"Именно по его "наводке" в течение 26 – 30 июня прошлого года оккупанты совершили прицельные ракетные удары по десяти городским объектам. Среди них – здания гражданской инфраструктуры", — указано в сообщении.

Известно, что российского агента задержали еще в июле прошлого года. Во время обысков у него обнаружили незарегистрированное оружие, взрывчатку и боеприпасы. Оказалось, что приспешником оккупантов стал местный житель, завербованный в мае прошлого года. Известно, что он активно поддерживал российскую агрессию в Украине в пророссийских телеграмм-каналах.

"Для выполнения задач российских спецслужб он объезжал город и скрыто фотографировал украинские объекты. Полученные файлы он отправлял кадровому сотруднику ФСБ через анонимный чат в мессенджере", — сообщает пресс-служба.

На основании доказательств, собранных сотрудниками ведомства, суд признал злоумышленника виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины: о госизмене в условиях военного положения, о незаконном обращении с оружием и об оправдании вооруженной агрессии РФ.

Напомним, в начале марта сотрудники Службы безопасности смогли разоблачить и задержать в Николаевской области российского агента, который получал задачи находить склады иностранного вооружения и боеприпасов для ВСУ. При этом подозреваемый работал инструктором по подготовке украинских военных в одной из общественных организаций.

В январе СБУ разоблачила жителя Днепропетровской области, который сотрудничал с Главным управлением Генштаба ВС РФ и собирал информацию о локации местных теплоэлектростанций.