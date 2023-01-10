Наводил ракеты на ТЭС: в Днепропетровской области задержали агента РФ (фото)

Коллаборант сотрудничал с Главным управлением Генштаба ВС РФ (ГРУ), прикрываясь работой в местной фармацевтической компании.

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили жителя Днепропетровской области, который сдавал россиянам локации местных теплоэлектростанций. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Так, по версии следствия, вражеский агент отчитывался российскому ГРУ о последствиях ударов по объектам тепло- и энергоснабжения. В частности по Приднепровской ТЭС. Злоумышленника задержали когда он собирал сведения об одном из таких объектов.

Сведения он передавал оккупантам через закрытые каналы связи. Он отправлял россиянам фото с геолокацией и подробным описанием объектов. Установлено, что одновременно с этим задержанный работал в местной фармацевтической компании и занимался поставками лекарств.

Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ

По месту жительства подозреваемого провели обыски, в ходе которых нашли улики, доказывающие его преступную деятельность. В частности, правоохранители обнаружили у него мобильные телефоны, на которых была переписка с представителем российской спецслужбы.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене (ч.2 ст.111 Уголовного кодекса). По ходатайству правоохранителей его поместили в следственный изолятор.

Напомним, 4 января в Службе безопасности Украины сообщили о задержании коллаборанта в Черниговской области, который работал на спецслужбы Беларуси. Злоумышленник собирал информацию о дислокации и перемещениях подразделений украинских воинов. Также особое внимание коллаборант обращал на места проживания командного состава ВСУ.

Ранее, 3 января, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили пособницу оккупантов в Херсоне, которая помогала врагу наладить железнодорожное сообщение между РФ и оккупированными территориям.