Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона: є жертви та руйнування, — ОВА

За словами голови військової адміністрації Олександра Прокудіна, чергова атака забрала життя 42-річного чоловіка. На місце оперативно прибули рятувальні служби.

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Один із житлових кварталів міста Херсон знову потрапив під обстріл російських окупантів. Внаслідок цього загинув місцевий житель. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, на місто було здійснено чергову атаку, яка забрала життя 42-річного чоловіка.

"Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона. Через ворожу атаку пошкоджено кілька квартир херсонців. На жаль, травми несумісні з життям отримав 42-річний чоловік", — пише Олександр Прокудін.

Крім того, російські окупанти скинули ще п'ять керованих авіабомб по селу Кізомис Білозерської громади Херсонської області. Про масштаби руйнувань та постраждалих в ОВА пообіцяли уточнити пізніше. На місце оперативно прибули рятувальні служби, які працюватимуть із ліквідацією наслідків.

Обстріли Херсона та області 26 квітня: що відомо

За інформацією Олександра Прокудіна, противник минулої доби обстріляв територію Херсонської області 65 разів. У самому Херсоні зафіксовано десять обстрілів.

Російські окупанти випустили 386 снарядів із важкої артилерії, БПЛА, а також авіації.

"Російські військові влучили у житловi квартали населених пунктів області; територію електричної підстанції Бериславського району; адміністративні будівлі населеного пункту Станіславської сільської громади", — йдеться у повідомленні.

В результаті одна людина загинула, а ще троє отримали поранення.

Нагадаємо, 27 квітня повідомлялося, що поранений під Херсоном італійський журналіст проігнорував слова ЗСУ про небезпеку. Коррадо Дзуніно не повідомив нікому про свою роботу, тим самим порушив правила поведінки у зоні бойових дій.

У ніч на 27 квітня ЗС РФ завдали ракетного удару по житлових будинках Миколаєва. Внаслідок цього є жертви серед мирного населення.