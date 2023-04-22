ВС РФ запустили по Харькову и области до 7 ракет С-300: одна упала над территорией РФ (видео)

В Новобаварском районе Харькова из-за прилетов горел объект гражданской инфраструктуры. Местные паблики пишут о разрушенных частных домах и пострадавших.

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Российская армия вечером 22 апреля обстреляла Харьков ракетами С-300 из Белгорода. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

В Новобаварском районе города из-за ракетных обстрелов начался пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Спасатели ГСЧС выехали на место прилета.

По данным Терехова, информация о пострадавших уточняется.

Под ударами оккупантов находились Харьков и Харьковский район. Предварительно враг бил ракетами С-300. Масштабы разрушений также уточняются, добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Будьте осторожны и не игнорируйте сигналы тревоги", — предупредил он жителей города и области.

Позже чиновник добавил, что ракета попала в частный сектор в селе Котляры Харьковского района.

"В Харькове есть попадание в объект гражданской инфраструктуры, спасатели укрощают масштабный пожар. Предварительно зафиксировано по меньшей мере 5 прилетов в городе и области", — проинформировал Синегубов.

Терехов также сообщил о попаданиях по Слободскому и Основянскому районам. В обоих случаях под обстрелом находились гражданские объекты.

Харьковские Telegram-каналы пишут о разрушенных частных домах и пострадавших. Мониторинговые ресурсы сообщили о пусках минимум 7 ракет, одна из них взорвалась над территорией РФ.

Несмотря на угрозу ракетного удара, коммунальщики наводили порядок на улицах Харькова.

Обстрел Харькова: в Белгороде были взрывы

После обстрела Харькова российской армией из комплексов С-300 в соседнем Белгороде слышали взрывы. Местные СМИ писали о работе ПВО.

"Снова в Белгороде слышен громкий звук, похожий на взрыв", — отметили российские военные паблики.

Напомним, что 5 апреля Терехов призывал харьковчан запастись водой из-за частых атак россиян ракетами С-300 и последующего урона инфраструктуре.

Фокус 15 марта писал про обстрел гражданской инфраструктуры Харькова из С-300. Ракеты запускали из приграничного Белгорода.