ВС РФ запустили по Харькову и области до 7 ракет С-300: одна упала над территорией РФ (видео)
В Новобаварском районе Харькова из-за прилетов горел объект гражданской инфраструктуры. Местные паблики пишут о разрушенных частных домах и пострадавших.
Российская армия вечером 22 апреля обстреляла Харьков ракетами С-300 из Белгорода. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.
В Новобаварском районе города из-за ракетных обстрелов начался пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Спасатели ГСЧС выехали на место прилета.
По данным Терехова, информация о пострадавших уточняется.
Под ударами оккупантов находились Харьков и Харьковский район. Предварительно враг бил ракетами С-300. Масштабы разрушений также уточняются, добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Будьте осторожны и не игнорируйте сигналы тревоги", — предупредил он жителей города и области.
Позже чиновник добавил, что ракета попала в частный сектор в селе Котляры Харьковского района.
"В Харькове есть попадание в объект гражданской инфраструктуры, спасатели укрощают масштабный пожар. Предварительно зафиксировано по меньшей мере 5 прилетов в городе и области", — проинформировал Синегубов.
Терехов также сообщил о попаданиях по Слободскому и Основянскому районам. В обоих случаях под обстрелом находились гражданские объекты.
Харьковские Telegram-каналы пишут о разрушенных частных домах и пострадавших. Мониторинговые ресурсы сообщили о пусках минимум 7 ракет, одна из них взорвалась над территорией РФ.
Несмотря на угрозу ракетного удара, коммунальщики наводили порядок на улицах Харькова.
Обстрел Харькова: в Белгороде были взрывы
После обстрела Харькова российской армией из комплексов С-300 в соседнем Белгороде слышали взрывы. Местные СМИ писали о работе ПВО.
"Снова в Белгороде слышен громкий звук, похожий на взрыв", — отметили российские военные паблики.
Напомним, что 5 апреля Терехов призывал харьковчан запастись водой из-за частых атак россиян ракетами С-300 и последующего урона инфраструктуре.
Фокус 15 марта писал про обстрел гражданской инфраструктуры Харькова из С-300. Ракеты запускали из приграничного Белгорода.