"Угроза для инфраструктуры": мэр Харькова призывает горожан запастись водой

Водонасосные станции, по словам Игоря Терехова, могут быть обесточены в случае, если ВС РФ осуществят новые массированные удары по областному центру.

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Местные власти попросили жителей Харькова запастись водой в ближайшее время. Об этом мэр города Игорь Терехов заявил в эфире национального телемарафона сегодня, 5 апреля.

Терехов подчеркнул, что Харьков часто под атакой ракетам С-300 и если они нанесут урон инфраструктуре, то горожане могут остаться без воды.

"Что касается водоснабжения, это будет зависеть от того, насколько разрушена или не разрушена инфраструктура. Мы должны понимать, что могут быть "прилеты", может быть обесточенность. Поэтому мы обращались к людям, чтобы был определенный запас воды: питьевой или технической", — отметил он.

Сейчас, по словам мэра, проблем с водоснабжением нет.

"Ситуация стабильная, контролируемая, но все же рекомендуем, чтобы определенный запас воды, особенно питьевой, был у горожан", — добавил Терехов.

По данным "Харьковводоканала", вражеские ракетные удары продолжают наносить серьезный ущерб критической инфраструктуре города.

К слову, 2 апреля появилось объявление, что житель Харькова продает крыло от российской ракеты, выпущенной из комплекса С-300.

15 марта также была обстреляна гражданская инфраструктура города из С-300. Обстрел велся из приграничного Белгорода.

Тем временем, харьковские инженеры из Skylab-ua смогли сделать ударный дрон для полетов в Крым. Цена беспилотника — 20 000 долларов.