Деньги – на ремонт крыши: житель Харькова продает крыло российской ракеты С-300 (фото)

Снаряд прилетел 30 марта, в тот день вражеская армия обстреливала дома в Новобаварском районе. Харьковчанин предлагает продать или обменять кусок боеприпаса на 20 листов шифера.

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Житель Харькова решил продать крыло от российской ракеты, выпущенной из комплекса С-300. Такое объявление появилось 2 апреля на онлайн-платформе OLX.

"Крыло ракеты С-300. Благотворительный лот", — отметил автор и указал цену в 8 тысяч гривен.

Вес куска ракеты — 15 килограмм. В описании он уточнил, что может продать или обменять его на 20 листов шифера. Деньги или стройматериалы пойдут на ремонт разрушенной крыши дома, пообещал продавец.

Мужчина отметил, что прилет ракеты был 30 марта. В тот день в городе зафиксировали по меньшей мере 6 взрывов — обстрелу подверглись объекты инфраструктуры и частные владения в Новобаварском районе.

К моменту публикации новости объявление на сайте было недоступно.

"Взрывотехники обследовали — полностью безопасно. Возможен торг", — уточнил он.

Напомним, что военные РФ часто обстреливают Харьков из комплексов С-300 — ракеты запускают с приграничного Белгорода. В частности, 15 марта также была обстреляна гражданская инфраструктура города.

Фокус также писал, что 9 марта российская армия нанесла 11 ракетных ударов по Харькову. Были разрушены ТЭЦ и трансформаторные подстанции, город остался без света на несколько дней.

Харьковские инженеры из Skylab-ua смогли сделать ударный дрон для полетов в Крым. Цена беспилотника — 20 000 долларов.