Гроші – на ремонт даху: мешканець Харкова продає крило російської ракети С-300 (фото)

Снаряд прилетів 30 березня, в той день ворожа армія обстрілювала будинки у Новобаварському районі. Харків'янин пропонує продати або обміняти шматок боєприпасу на 20 аркушів шиферу.

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Мешканець Харкова вирішив продати крило від російської ракети, випущеної з комплексу С-300. Таке оголошення з'явилось 2 квітня на онлайн-платформі OLX.

"Крило ракети С-300. Благодійний лот", — зазначив автор і вказав ціну 8 тисяч гривень.

Вага шматка ракети – 15 кілограмів. В описі він уточнив, що може продати або обміняти його на 20 листів шиферу. Гроші чи будматеріали підуть на ремонт зруйнованого даху, пообіцяв продавець.

Чоловік зазначив, що приліт ракети був 30 березня. Того дня у місті зафіксували щонайменше 6 вибухів — біли обстріляні об'єкти інфраструктури та приватні володіння в Новобаварському районі.

На момент публікації новини оголошення на сайті було недоступне.

"Вибухотехніки обстежили — цілком безпечно. Можливий торг", — уточнив він.

Нагадаємо, що військові РФ часто обстрілюють Харків із комплексів С-300 — ракети запускають із прикордонного Бєлгорода. Зокрема, 15 березня також було обстріляно громадянську інфраструктуру міста.

Фокус писав, що 9 березня російська армія завдала 11 ракетних ударів по Харкову. Було зруйновані ТЕЦ та трансформаторні підстанції, місто залишилося без світла на кілька днів.

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