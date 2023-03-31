Обстріл Харкова ракетами С-300: у прокуратурі показали наслідки прильоту (відео)

За словами спікера Харківської обласної прокуратури, як мінімум шість російських ракет типу С-300 влучили в об'єкти інфраструктури та будинки.

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Увечері 30 березня Збройні сили Росії атакували Харків ракетами типу С-300. У місті зафіксовано щонайменше шість прильотів. Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

"Сьогодні о 22:10 російські окупаційні війська знову здійснили обстріл нашого міста. Обстріл здійснювався зокрема по Новобаварському району", — сказав Чубенко.

Представник пресслужби прокуратури також зазначив, що російська ракетна атака призвела до руйнувань інфраструктурних об'єктів та приватних володінь. За його словами, обійшлося без людських жертв.

"Станом на 00:00 загиблих немає. Наразі на місці працюють прокурори, слідчі, співробітники ДСНС та комунальних служб, фіксуються факти воєнних злочинів", — повідомив Дмитро Чубенко.

ЗС РФ атакували Харків ракетами типу С-300

Спікер також додав, що після остаточного з'ясування всіх подробиць про можливих поранених чи загиблих вирішуватиметься питання про кваліфікацію цього злочину ЗС РФ.

Нагадаємо, що ввечері, 30 березня, Харків зазнав російської ракетної атаки. Мер міста Ігор Терехов повідомив про шість прильотів. Голова Харківської ОВ Олег Синегубов заявив про пошкодження двох автомобілів та приватного будинку.

Ще ми писали про те, що приблизно в цей час у російському місті Білгороді було зафіксовано дев'ять потужних вибухів. За однією з версій журналістів, йдеться про запуск ракет у бік України.

Раніше, 29 березня, ЗС РФ також обстріляли село Подоли у Куп'янському районі Харківської області. В результаті російської атаки три жінки похилого віку отримали множинні осколкові поранення. Одна з них була госпіталізована у тяжкому стані, дві — у середньому.