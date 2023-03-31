Обстрел Харькова ракетами С-300: в прокуратуре показали последствия прилета (видео)

По словам спикера Харьковской областной прокуратуры, как минимум шесть российский ракет типа С-300 попали в объекты инфраструктуры и дома.

Related video

Вечером 30 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Харьков ракетами типа С-300. В городе зафиксировано по меньшей мере шесть прилетов. Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Сегодня в 22:10 российские оккупационные войска снова совершили обстрел нашего города. Обстрел свершался в частности по Новобаварском районе", — сказал Чубенко.

Представитель пресс-службы прокуратуры также отметил, что российская ракетная атака привела к разрушениям инфраструктурных объектов и частных владений. По его словам, обошлось без человеческих жертв.

"По состоянию на 00:00 погибших нет. Сейчас на месте работают прокуроры, следователи, сотрудники ГСЧС и коммунальных служб, фиксируются факты военных преступлений", — сообщил Дмитрий Чубенко.

ВС РФ атаковали Харьков ракетами типа С-300

Спикер также добавил, что после окончательного выяснения всех подробностей о возможных раненых или погибших будет решаться вопрос о квалификации этого преступления ВС РФ.

Напомним, что вечером, 30 марта, Харьков подвергся российской ракетной атаке. Мэр города Игорь Терехов сообщил о шести прилетах. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил о повреждении двух автомобилей и частного дома.

Еще мы писали о том, что примерно в это время в российском городе Белгороде было зафиксировано девять мощных взрывов. По одной из версий журналистов, речь идет о запусках ракет в сторону Украины.

Ранее, 29 марта, ВС РФ также обстреляли село Подолы в Купянском районе Харьковской области. В результате российской атаки три пожилые женщины получили множественные осколочные ранения. Одна из них была госпитализирована в тяжелом состоянии, две — в среднем.