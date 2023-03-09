Навмисно били по працівниках ДСНС і енергетиках: Харківська ОВА про ракетну атаку 9 березня

Російські окупанти влаштували повторні удари по місцях, аби під обстріли потрапили рятувальники та енергетики, які вже розпочали роботи з ліквідації наслідків атак.

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ЗС РФ завдали по Харкову та області щонайменше 15 ударів ракетами С-300. Під час ракетного обстрілу окупанти використовували тактику повторних ударів. Про це заявив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Під час ранкового ракетного удару по області ворог застосував тактику повторних ударів, щоб завдати ураження нашим підрозділам ДСНС та енергетикам. На щастя, внаслідок цих ударів постраждалих не було. Зафіксовані влучання в об’єкти критичної інфраструктури", — сказав Олег Синєгубов.

11 ударів прийшлося на Харків. Тут зруйновано ТЕЦ і трансформаторні підстанції, через що місто знеструмлене. Зараз енергетики та рятувальники області працюють у посиленому режимі. Відновлено електропостачання для 70% мешканців області.

"Без електрики поки залишаються жителі Харкова та деяких населених пунктів Харківського, Богодухівського і Чугуївського районів області. Очікуємо, що їм електропостачання почнуть повертати протягом найближчих 2-3 годин", — розповів Синєгубов.

У Офісі президента України відреагували на ранковий ракетний обстріл України Росією. Так, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що ЗС РФ "повернулися до своєї старої схеми" — нічних масованих обстрілів України.

Фокус зібрав всю наявну інформацію щодо масованої ракетної атаки України 9 березня. Внаслідок падіння уламків у Києві постраждали 2 людей. У Львівській області внаслідок ракетних ударів трагічно обірвалося життя 5 людей, які на момент удару перебували у приватному будинку, куди сталося влучання. Також відомо про руйнування трьох ТЕС "ДТЕК Енерго".