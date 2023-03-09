Намеренно били по работникам ГСЧС и энергетикам: Харьковская ОВА о ракетной атаке 9 марта

Российские оккупанты устроили повторные удары по местам, чтобы под обстрелы попали спасатели и энергетики, которые уже приступили к работе по ликвидации последствий атак.

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ВС РФ нанесли по Харькову и области не менее 15 ударов ракетами С-300. Во время ракетных обстрелов оккупанты использовали тактику повторных ударов. Об этом заявил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

"Во время утреннего ракетного удара по области враг применил тактику повторных ударов, чтобы нанести поражение нашим подразделениям ГСЧС и энергетикам. К счастью, в результате этих ударов пострадавших не было. Зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры", — сказал Олег Синегубов.

11 ударов пришлось на Харьков. Здесь разрушены ТЭЦ и трансформаторные подстанции, из-за чего город обесточен. В настоящее время энергетики и спасатели области работают в усиленном режиме. Возобновлено электроснабжение для 70% жителей области.

"Без электричества пока остаются жители Харькова и некоторых населенных пунктов Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов области. Ожидаем, что им электроснабжение начнут возвращать в ближайшие 2-3 часа", — рассказал Синегубов.

В Офисе президента Украины отреагировали на утренние ракетные обстрелы Украины Россией. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что ВС РФ "возвратились в свою старую схему" — ночные массированные обстрелы Украины.

Фокус собрал всю имеющуюся информацию о массированной ракетной атаке Украины 9 марта. В результате падения обломков в Киеве пострадали 2 человека. Во Львовской области в результате ракетных ударов трагически оборвалась жизнь 5 человек, которые на момент удара находились в частном доме, куда произошло попадание. Также известно о разрушении трех ТЭС "ДТЭК Энерго".