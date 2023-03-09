РФ вернулась к "старой схеме": в ОП отреагировали на массированный обстрел 9 марта

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, российские войска вновь прибегли к прежней тактике: проводить массированные ракетные удары, когда люди спят. Теперь Украина частично без воды и электроэнергии.

Related video

Российские силы "вернулись к своей старой схеме" — ночным массированным обстрелам Украины, об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. Пост опубликован в Twitter.

По словам чиновника, вследствие очередного массированного обстрела городов Украины в ранние утренние часы пострадали инфраструктурные объекты, а Запорожская АЭС оказалась полностью обеспеченной.

"Россия вернулась к своей привычной схеме — массированные ракетные атаки ночью, когда люди спят", — заявил он.

"Взрывы зафиксированы в большинстве областей — под ударами оказались объекты инфраструктуры и жилые зоны <…> Украина частично без воды и электроэнергии", — отметил представитель ОП.

Города под массированным ударом оказались 9 марта спустя несколько часов после того, как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно расширения договоренностей, которые дают Украине возможность поставлять зерно из черноморских портов, а также позволяют России экспортировать продовольствие и удобрения.

Напомним, что, по информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, во время массированного обстрела 9 марта была в общей сложности 81 ракета. ВСУ уничтожили 34 крылатые ракеты из 48, четыре беспилотника, а 8 управляемых авиаракет Х-31П и Х-59 не попали в цели.

Фокус собрал всю имеющуюся информацию по массированному ракетному обстрелу Украины 9 марта. Во Львовской области погибли как минимум пять человек, два жителя Киева госпитализированы, известно о попадании в ТЭС.