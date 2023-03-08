"Готовы предоставить свои хорошие услуги": генсек ООН высказался о демилитаризации ЗАЭС

Антониу Гутерриш в ходе брифинга с президентом Владимиром Зеленским заявил, что конечной целью войны должен стать справедливый мир в Украине.

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ООН готова стать посредником в вопросе демилитаризации ЗАЭС, которая временно оккупирована Российской Федерацией. Об этом заявил генсек Антониу Гутерриш в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Организация Объединенных Наций изучает вопрос того, как можно защитить Запорожскую АЭС в будущем и готова предоставить свои услуги посредничества в вопросе демилитаризации.

"Безопасность и защита Запорожской атомной электростанции также жизненно важны. Я считаю, что возможное посредничество для полной демилитаризации этой территории с обеспечением возвращения станции к нормальной работе имело бы важное значение. Организация Объединенных Наций готова предоставить свои хорошие услуги", — подчеркнул Антониу Гутерриш.

Кроме того, генсек ООН в ходе переговоров с Владимиром Зеленским высказался, что конечной целью войны России против Украины должно стать достижение справедливого мира согласно Уставу ООН и международному праву.

Когда именно это случится — никому не известно, однако в ООН будут продолжать работу над тем, чтобы облегчить страдания украинцев.

Напомним, что это уже третий визит Антониу Гуттериша в Украину с начала полномасштабной войны. Встреча с президентом Владимиром Зеленским назначена для обсуждения продолжения Черноморской зерновой инициативы.

8 марта в ООН отреагировали на кадры расстрела пленного бойца ВСУ. Представители Организации сделали предварительное заключение о подлинности вирусного видео с расстрелом безоружного военнопленного и призвали дождаться результатов независимого расследования.