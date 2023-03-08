"Готові надати свої добрі послуги": генеральний секретар ООН висловився про демілітаризацію ЗАЕС

Антоніу Гутерреш під час брифінгу із президентом Володимиром Зеленським заявив, що кінцевою метою війни має стати справедливий мир в Україні.

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ООН готова стати посередником у питанні демілітаризації ЗАЕС, яка тимчасово окупована Російською Федерацією. Про це заявив генеральний секретар Антоніу Гутерреш під час спільного брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським.

Організація Об'єднаних Націй вивчає питання того, як можна захистити Запорізьку АЕС у майбутньому та готова надати свої послуги посередництва у питанні демілітаризації.

"Безпека та захист Запорізької атомної електростанції також життєво важливі. Я вважаю, що можливе посередництво для повної демілітаризації цієї території із забезпеченням повернення станції до нормальної роботи мало б важливе значення. Організація Об'єднаних Націй готова надати свої добрі послуги", — наголосив Антоніу Гутерреш.

Крім того, генеральний секретар ООН під час переговорів із Володимиром Зеленським висловився, що кінцевою метою війни Росії проти України має стати досягнення справедливого миру згідно зі Статутом ООН та міжнародним правом.

Коли саме це станеться, нікому не відомо, проте в ООН продовжуватимуть роботу над тим, щоб полегшити страждання українців.

Нагадаємо, що це вже третій візит Антоніу Гутерреша до України від початку повномасштабної війни. Зустріч із президентом Володимиром Зеленським призначена для обговорення продовження Чорноморської зернової ініціативи.

8 березня в ООН відреагували на кадри розстрілу полоненого бійця ЗСУ. Представники Організації зробили попередній висновок про справжність вірусного відео з розстрілом беззбройного військовополоненого та закликали дочекатися результатів незалежного розслідування.