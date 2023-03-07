Генсек ООН прямує в Україну: завтра він зустрінеться з Зеленським, — прессекретар

Антоніу Гуттеріш відвідає Україну втретє. Він вже прибув у Польщу та планує 8 березня зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Related video

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш завтра, 8 березня, зустрінеться у столиці з президентом України Володимиром Зеленським. Він вже прибув у Польщу на шляху до Києва, повідомляє прессекретар генсека.

"У середу вранці він зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським у Києві, щоб обговорити продовження Чорноморської зернової ініціативи у всіх її аспектах, а також інші актуальні питання", — пояснив речник.

Зазначається, що Антоніу Гуттеріш вже у четвер вдень повернеться у штаб-квартиру ООН в Нью-Йорку.

Це вже третій візик генсека в Україну

Вперше Антоніу Гуттеріш відвідав Україну 28 квітня 2022 року. Тоді генсек ООН зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським на Банковій та обговорив з лідером протидію військовій агресії Росії. Перед приїздом у столицю посадовець побував у звільненій від російських окупантів Бородянці та побачив наслідки війни на власні очі.

Вдруге генеральний секретар ООН побував в Україні влітку,17 серпня 2022 року. Він приїхав тоді на зустріч з Володимиром Зеленським і Реджепом Ердоганом, лідерами України та Туреччини. Головним приводом для поїздки були зернова угода та відносини між країнами.

Нагадаємо, 3 березня перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський опублікував у соцмережах фейк. Полянський заявив, що Росія нібито захопила непошкоджений танк Leopard 2А5. Посадовець прикріпив фото техніки з "встановленим" на ній триколором, однак прапор виявився домальованим. Користувачі Твіттеру пояснили у коментарях до публікації, що фото старе і зроблене було у Німеччині, на військових навчаннях НАТО.

Раніше, 2 березня, Фокус повідомляв про петицію з назвою "Геть Росію з ООН" на порталі Change.org. Автори ініціативи виступають за виключення країни-агресорки з Ради Безпеки ООН та організації загалом. Тоді на момент публікації матеріалу петиція встигла набрати вже понад 324 тисячі підписів.