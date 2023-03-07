Генсек ООН едет в Украину: завтра он встретится с Зеленским, — пресс-секретарь

Антониу Гуттериш посетит Украину в третий раз. Он уже прибыл в Польшу и намерен 8 марта встретиться с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш завтра, 8 марта, встретится в столице с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он уже прибыл в Польшу по пути в Киев, сообщает пресс-секретарь генсека.

"В среду утром он встретится с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы обсудить продолжение Черноморской зерновой инициативы по всем ее аспектам, а также другие актуальные вопросы", — объяснил спикер.

Антониу Гуттериш уже в четверг днем вернется в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

Это уже третий визит генсека в Украину.

Впервые Антониу Гуттериш посетил Украину 28 апреля 2022 года. Тогда генсек ООН встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским на Банковой и обсудил с лидером противодействие военной агрессии России. Перед приездом в столицу чиновник побывал в освобожденной от российских оккупантов Бородянке и увидел последствия войны своими глазами.

Второй раз генеральный секретарь ООН побывал в Украине летом, 17 августа 2022 года. Он приехал на встречу с Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом, лидерами Украины и Турции. Главным поводом для поездки были зерновое соглашение и отношения между странами.

Напомним, 3 марта первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опубликовал в соцсетях фейк. Полянский заявил, что Россия якобы захватила неповрежденный танк Leopard 2А5. Чиновник прикрепил фото техники с "установленным" на ней триколором, однако флаг оказался дорисованным. Пользователи Твиттера объяснили в комментариях к публикации, что фото старое и сделанное было в Германии, на военных учениях НАТО.

Ранее, 2 марта, Фокус сообщал о петиции под названием "Долой Россию из ООН" на портале Change.org. Авторы инициативы выступают за исключение страны-агрессорки из Совета Безопасности ООН и организации в целом. Тогда на момент публикации материала петиция успела набрать уже более 324 тысяч подписей.