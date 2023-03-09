РФ повернулася до "старої схеми": у ОП відреагували на масований обстріл 9 березня

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, російські війська знову вдалися до колишньої тактики: проводити масовані ракетні удари, коли люди сплять. Тепер Україна частково без води та електроенергії.

Related video

Російські сили "повернулися до своєї старої схеми" — нічних масованих обстрілів України, про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк. Пост опублікований у Twitter.

За словами чиновника, внаслідок чергового масованого обстрілу міст України рано вранці постраждали інфраструктурні об'єкти, а Запорізька АЕС виявилася повністю забезпеченою.

"Росія повернулася до своєї звичної схеми — масовані ракетні атаки вночі, коли люди сплять", — заявив він.

"Вибухи зафіксовані в більшості областей — під ударами опинилися об'єкти інфраструктури та житлові зони. Україна частково без води та електроенергії", — зазначив представник ОП.

Міста під масованим ударом опинилися 9 березня через кілька годин після того, як генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідав Київ, де провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським щодо розширення домовленостей, які дають Україні можливість постачати зерно із чорноморських портів, а також дозволяють Росії експортувати продовольство. та добрива.

Нагадаємо, що, за інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, під час масованого обстрілу 9 березня була загалом 81 ракета. ЗСУ знищили 34 крилаті ракети з 48, чотири безпілотники, а 8 керованих авіаракет Х-31П і Х-59 не потрапили в цілі.

Фокус зібрав всю наявну інформацію щодо масованого ракетного обстрілу України 9 березня. У Львівській області загинули щонайменше п'ятеро людей, двох жителів Києва госпіталізовано, відомо про потрапляння до ТЕС.