"Сможет летать в Крым": инженеры их Харькова создали боевые дроны за $20 000 (фото)

Компания Skylab-ua стремится монетизировать производство, но для этого необходимо заключить контракт с государством. Тем временем, их БПЛА уже использует контрразведка.

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Харьковская компания Skylab-ua разработала боевой дрон для Вооруженных сил Украины, но так и не смогла продать его Министерству обороны. Инженер Евгений Рвачов объяснил причины изданию dev.ua.

Skylab-ua еще до начала войны собирала беспилотники, которые сканировали местность, проверяли работу солнечных панелей и помогали рекламировать товары, но в феврале 2022 года занялась технологиями для военных. В начале марта разработчики провели испытания новых моделей на военных полигонах, надеясь поставлять их в "Армию дронов", которую собирают Минцифры и проект UNITED24.

"Мы пробовали красить дрон в разные цвета. Оказалось, что это неважно — в небе это просто темная точка. Сегодня передаем дрон контрразведке для выполнения боевых задан", — заявил Евгений Рвачов.

Беспилотник "Шуліка" от харьковской компании Skylab-ua Фото: dev.ua

Компания сосредоточилась на разработке именно ударных дронов, и базовой моделью стал мультикоптер "Шуліка МК-6". Он предназначен для сброса на россиян боеприпасов, которые подбирают, консультируясь с военными: 82-мм мины, кумулятивные гранаты (РКГ), авиабомбы против техники. Здесь же с помощью 3D-принтеров делают собственные системы сброса.

Муляжи боеприпасов для дронов Skylab-ua Фото: dev.ua

БПЛА несет полезную нагрузку до 7 кг, поднимается на высоту до 500 м, пролетает 5 км в один конец. Разработчики модернизировали коммерческие пульты управления, обеспечив "Коршун МК-6" широким спектром частот и цифровым каналом зашифрованной связи.

Дрон Skylab-ua Фото: dev.ua

"Модель мы разрабатывали своими руками. С августа 2022 года такой дрон работает на одном из направлений, и никаких нареканий не было", — заверил Евгений Рвачов.

По его словам, Skylab-ua оснащают свои дроны оптическими и тепловизионными камерами для работы в любое время суток. За питание отвечают промышленные аккумуляторы, выдерживающие температуру от -20 до +50 градусов — их собирают из специальных деталей из Китая. Батареи подключены к надежным разъемам, защищенным от влаги. Еще команда освоила технологию, переключающую частоты для защиты от "глушилок" — пока оператору нужно делать это вручную, но инженеры работают над автоматизацией процесса.

Аккумулятор дрона Skylab-ua Фото: dev.ua

"Теоретически сможет летать в Крым благодаря такой технологии", — предположил Евгений.

Стоимость одного БПЛА Евгений Рвачов оценивает в $20 000, из них около $11 000 составляют детали, а остальное идет за оплату аренды помещений и зарплату сотрудникам. Однако производство очень сложно монетизировать без заключения государственного контракта. Можно работать напрямую с подразделениями ВСУ или волонтерами, как частными предпринимателями, но гораздо проще изготавливать технику партиями по 10+ единиц по заказу Минобороны. В таком случае команда может распределять нагрузку и понимает, сколько военным потребуется новых беспилотников для восполнения потерь.

Система сброса боеприпасов дрона Skylab-ua Фото: dev.ua

"Если этого нет, то очень сложно развиваться. Для Армии дронов мы наняли отдельного юриста и собираем все необходимые документы, чтобы присоединиться к проекту", — рассказал инженер.

Он признал, что у компании нет лицензии на производство военных технологий, поэтому она представляет свою продукцию как промышленный БПЛА с возможностью полезной нагрузкой. Роль последней выполняют боеприпасы. Сейчас Skylab-ua пытается сертифицировать три модели дронов, чтобы продавать их благотворительным фондам партиями от 10 единиц, но для этого нужно пройти испытания.

Недавно писали о заводе в Одессе, который выпускает до 500 дронов в месяц. Военные при помощи волонтеров сами собирают ударные и разведывательные беспилотники стоимостью от $50.