"Загроза для інфраструктури": мер Харкова закликає городян запастися водою

Водонасосні станції, за словами Ігоря Терехова, можуть бути знеструмлені у разі, якщо ЗС РФ здійснять нові масовані удари по обласному центру.

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Місцева влада попросила мешканців Харкова запастися водою найближчим часом. Про це мер міста Ігор Терехов заявив в ефірі національного телемарафону сьогодні, 5 квітня.

Терехов підкреслив, що Харків часто під атакою ракетам С-300 і якщо вони завдадуть шкоди інфраструктурі, то городяни можуть залишитися без води.

"Що стосується водопостачання, це залежатиме від того, наскільки зруйновано або не зруйновано інфраструктуру. Ми повинні розуміти, що можуть бути "прильоти", може бути знеструмленість. Тому ми зверталися до людей, щоб був певний запас води: питної чи технічної", – зазначив він.

Наразі, за словами мера, проблем із водопостачанням немає.

"Ситуація стабільна, контрольована, але все ж таки рекомендуємо, щоб певний запас води, особливо питної, був", — додав Терехов.

За даними "Харківводоканалу", ворожі ракетні удари продовжують завдавати серйозної шкоди критичній інфраструктурі міста.

До речі, 2 квітня з'явилося оголошення, що мешканець Харкова продає крило від російської ракети, випущеної із комплексу С-300.

15 березня також було обстріляно громадянську інфраструктуру міста із С-300. Обстріл провадився з прикордонного Білгорода.

Тим часом харківські інженери зі Skylab-ua змогли зробити ударний дрон для польотів у Крим. Ціна безпілотника – 20 000 доларів.