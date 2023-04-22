ЗС РФ запустили по Харкову та області до 7 ракет С-300: одна впала над територією РФ (відео)

У Новобаварському районі Харкова через прильоти горів об'єкт цивільної інфраструктури. Місцеві паблики пишуть про зруйновані приватні будинки та постраждалих.

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Російська армія увечері 22 квітня обстріляла Харків ракетами С-300 із Бєлгорода. Про це повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов.

У Новобаварському районі міста через ракетний обстріл почалася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. Рятувальники ДСНС виїхали на місце прильоту.

За даними Терехова, інформація про постраждалих уточнюється.

Під ударами окупантів перебували Харків та Харківський район. Попередньо ворог бив ракетами С-300. Масштаби руйнувань також уточнюються, додав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Будьте обережні та не ігноруйте сигнали тривоги", — попередив він мешканців міста та області.

Пізніше чиновник додав, що ракета потрапила у приватний сектор у селі Котляри Харківського району.

"У Харкові є влучення в об'єкт цивільної інфраструктури, рятувальники приборкують масштабну пожежу. Попередньо зафіксовано щонайменше 5 прильотів у місті та області", — проінформував Синєгубов.

Терехов також повідомив про влучання у Слобідському та Основ'янському районах. В обох випадках під обстрілом були цивільні об'єкти.

Харківські Telegram-канали пишуть про зруйновані приватні будинки та постраждалих. Моніторингові ресурси повідомили про пуски щонайменше 7 ракет, одна з них вибухнула над територією РФ.

Попри загрозу ракетного удару, комунальники наводили лад на вулицях Харкова.

Обстріл Харкова: у Бєлгороді були вибухи

Після обстрілу Харкова російською армією із комплексів С-300 у сусідньому Бєлгороді чули вибухи. Місцеві ЗМІ писали про роботу ППО.

"Знову у Бєлгороді чути гучний звук, схожий на вибух", — зазначили російські військові пабліки.

Нагадаємо, що 5 квітня Терехов закликав харків'ян запастися водою через часті атаки росіян ракетами С-300 і влучання по інфраструктурним об'єктам.

Фокус 15 березня писав про обстріл громадянської інфраструктури Харкова із С-300. Ракети запускали із прикордонного Бєлгорода.