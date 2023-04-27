Бригада обленерго потрапила під обстріл під Харковом: є жертви, — ОВА

ЗС РФ обстріляли енергетиків у момент, коли вони займалися відновленням пошкодженої лінії електропередач. Один зі співробітників отримав несумісні із життям поранення, ще четверо було госпіталізовано.

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У четвер, 27 квітня, російські окупанти обстріляли с. Токарівка Харківського району. Про це голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Щойно ворог обстріляв с.Токарівка Харківського району. Постраждали працівники Харківобленерго, що працювали над відновленням ліній електропередач", — йдеться у публікації.

Чиновник додав, що на жаль, одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, 27 квітня один із житлових кварталів міста Херсон знову потрапив під обстріл російських окупантів. Унаслідок цього загинув місцевий житель. Крім того, російські окупанти скинули ще п'ять керованих авіабомб по селу Кізомис Білозерської громади Херсонської області.

У ніч із 26 на 27 квітня Збройні сили Російської Федерації атакували Миколаївську область ракетами С-300. За словами голови ОДА Віталія Кіма, російські окупанти обстріляли щонайменше три житлові будинки, зокрема одну багатоповерхівку.

Російська армія увечері 22 квітня обстріляла Харків ракетами С-300 із Бєлгорода. У Новобаварському районі міста через ракетний обстріл почалася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури.