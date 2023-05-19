Два "Кинджали" на місяць: у ГУР розповіли про можливості ракетного виробництва РФ

Незважаючи на міжнародні санкції, як зазначив представник спецслужби Вадим Скібіцький, супротивнику вдалося налагодити виробництво боєприпасів. При цьому обсяги стали значно меншими.

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У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України висловилися про кількість ракет, що залишилась у росіян. Про це повідомив представник відомства Вадим Скібіцький у коментарі виданню "РБК-Україна" 19 травня.

За його словами, Збройні сили Російської Федерації давно вичерпали свій основний запас ракетної зброї, якою і обстрілюють українську територію.

Але, незважаючи на міжнародні санкції, вони змогли налагодити виробництво озброєння. Хоч і не в таких темпах та обсягах як було до повномасштабного вторгнення.

У ГУР МО поділилися, що уламки деяких ракет, які збивалися українськими системами ППО, вказують на те, що їх тільки виготовили на заводі. Боєприпаси виробляли у першому кварталі 2023 року.

"Вони щонайменше двічі на місяць завозять "Калібри" до окупованого Криму. Зараз росіяни в змозі виробляти близько 25 "Калібрів" на місяць, Х-101 — 35 одиниць, "Кинджалів" — дві одиниці на місяць, балістичних ракет 9М723 до "Іскандер-М" – п'ять одиниць", — йдеться у повідомленні.

Для виробництва ракет потрібні спеціальні комплектуючі, які перебувають для РФ під санкціями. Однак, як продовжив Вадим Скiбiцький, в окупантiв виходить їх завозити.

Нагадаємо, у звіті британської розвідки за 19 травня повідомлялося, що підрив залізниці в Криму може порушити постачання ракет ЗС РФ. Для окупантів півострів грає психологічну та матеріально-технічну роль.

18 травня аналітик назвав три можливі причини, чому Росія значно посилила ракетні обстріли українських міст.