ВСУ впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", – Defense Express (фото)

Журналисты получили фотографии сбитой ракеты над Киевом в ночь на 4 мая. Визуально она максимально идентична с Х-47 "Кинжал", которую в РФ называют гиперзвуковой.

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Вооруженные силы впервые успешно перехватили российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал". Об этом сообщает Defense Express.

В издании утверждают, что в ночь с 3 на 4 мая в небе над Киевом сбили российскую ракету "Кинжал". Перехват боеприпаса произошел около 2:40 ночи. В КМВА днем 4 мая отметили, что кроме дронов-камикадзе Shahed были и ракеты, вероятно, "баллистического типа".

Источники издания передали фото обломков сбитой ракеты. Визуально носовой обтекатель максимально схож с российской гиперзвуковой ракетой Х-47. Авторы сравнили обломки с крылатой ракетой Х-22 или с баллистической ракетой от "Искандер". У Х-22 носовая часть имеет овальный переход, а "Искандер" имеет более толстую носовую часть.

Обломки сбитой ракеты Х-47 Фото: Defense Express

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Также на фотографиях видно, куда пришелся удар от ракеты ПРО. Толщина "Кинжала" достаточно велика, потому что снаряд должен выдерживать высокую температуру, которая достигается при разгоне до гиперзвуковой скорости. Вместе с тем перехват был эффективным, потому что боевую часть уничтожили еще в воздухе. Этим в издании объясняют громкий взрыв, который могли слышать жители Киева в ночь на 4 мая.

Носовые части Х-22 (слева) и Искандер (справа)

В издании приходят к выводу, что если ВСУ смогли перехватить "Кинжал", то он является гиперзвуковым "только в фантазиях". Боеприпас действительно достигает гиперзвуковых скоростей, но он не способен поддерживать ее на протяжении всего полета. Во время захода на цель скорость очень высока, но не гиперзвуковая, к тому же траектория такая же как у баллистической ракеты — фактически вертикальное пикирование на цель. Украина могла перехватить баллистическую ракету благодаря комплексу ПРО Patriot. Характеристики зенитно-ракетного комплекса позволяют сбивать баллистические боеприпасы в радиусе 30 км.

Напомним, 27 апреля в воздушных силах заявили, что второй дивизион Patriot уже работает в Украине. Он может сбивать баллистические ракеты.

4 мая Зеленскому в Нидерландах показали технику, которую получит украинская армия, в том числе ПРО Patriot.