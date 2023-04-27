Второй дивизион ЗРК Patriot уже работает в Украине, — ВСУ (фото)

Patriot может сбивать баллистические ракеты РФ, а его задача в Украине – прикрытие стратегических объектов и критической инфраструктуры, особенно атомных электростанций.

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Украинское небо стало вдвое более безопасным, поскольку уже второй зенитно-ракетный комплекс Patriot заступил на боевое дежурство. Об усилении украинского ПВО в своем телеграм-канале сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Говорят, запрет Генштаба "селфиться" на фоне техники. Извините, не удержался. Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе. Усиливаем ПВО", — написал он.

Что представляет собой система ПВО "Патриот"

Зенитно-ракетный комплекс Patriot считается одной из лучших систем противовоздушной и противоракетной обороны в мире. Он способен поражать воздушные цели на расстоянии до 150 км. ЗРК может сбивать не только самолеты, крылатые ракеты, но и баллистические ракеты.

Напомним, Николай Олещук впервые сообщил, что зенитно-ракетный комплекс Patriot уже несет боевое дежурство в Украине 21 апреля. По его словам, у украинской армии уже есть на вооружении западные зенитные системы NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие, правда, в небольшом количестве.

19 апреля спикер Военно-воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат проинформировал об эффективности применения ЗРК Patriot, прибывших в Украину из Германии. По его словам, Patriot PAC-3 смогут перехватывать боеголовки тактических крылатых и баллистических ракет на расстоянии до 40 км, а вражеские самолеты – до 150 км.