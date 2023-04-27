Другий дивізіон ЗРК Patriot вже працює в Україні, — ЗСУ (фото)

Patriot може збивати балістичні ракети РФ, а його завдання в Україні — прикриття стратегічних об'єктів і критичної інфраструктури, а особливо атомних електростанцій.

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Українське небо стало вдвічі безпечнішим, оскільки вже другий зенітно-ракетний комплекс Patriot заступив на бойове чергування. Про посилення української ППО в своєму телеграм-каналі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Кажуть є заборона Генштабу "селфитися" на фоні техніки. Вибачте, не втримався. Другий дивізіон ЗРК "Patriot" уже в роботі. Посилюємо ППО", — написав він.

Що являє собою система ППО "Патріот"

Зенітно-ракетний комплекс Patriot — вважається однією з найкращих систем протиповітряної та протиракетної оборони у світі. Він здатний вражати повітряні цілі на відстані до 150 кілометрів. ЗРК може збивати не лише літаки, крилаті ракети, а й балістичні ракети.

Нагадаємо, що Микола Олещук уперше повідомив, що зенітно-ракетний комплекс Patriot вже несе бойове чергування в Україні 21 квітня. За його словами, українська армія вже має на озброєнні західні зенітні системи NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші, щоправда, у невеликій кількості.

19 квітня речник Військово-повітряних сил України полковник Юрій Ігнат проінформував про ефективність застосування ЗРК Patriot, які прибули в Україну з Німеччини. За його словами, Patriot PAC-3 зможуть перехоплювати боєголовки тактичних крилатих та балістичних ракет на відстані до 40 км, а ворожі літаки – до 150 км.