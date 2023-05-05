ЗСУ вперше збили російську гіперзвукову ракету "Кинджал", – Defense Express (фото)

Журналісти отримали світлини збитої ракети над Києвом в ніч на 4 травня. Візуально вона максимально ідентична з Х-47 "Кинджал", яку в РФ називають гіперзвуковою.

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Збройні сили вперше успішно перехопили російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал". Про це повідомляє Defense Express.

У виданні стверджують, що в ніч з 3 на 4 травня у небі над Києвом збили російську ракету "Кинджал". Перехоплення боєприпасу сталося близько 2:40 ночі. У КМВА вдень 4 травня зазначили, що окрім дронів-камікадзе Shahed були й ракети, ймовірно, "балістичного типу".

Джерела видання отримали фото уламків збитої ракети. Візуально носовий обтічник максимально схожий з російською гіперзвуковою ракетою Х-47. Автори порівняли уламки з крилатою ракету Х-22 та з балістичною ракетою від "Іскандер". В Х-22 носова частина має овальний перехід, а в "Іскандер" носова частина товстіша.

Уламки збитої ракети Х-47 Фото: Defense Express

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Також на світлинах видно, куди прийшовся удар від ракети ПРО. Товщина "Кинжала" доволі велика, бо снаряд має витримувати високу температуру, яка досягається під час розгону до гіперзвукової швидкості. Разом з тим перехоплення було ефективним, бо бойову частину знищили ще у повітрі. Цим у виданні пояснюють гучний вибух, який могли чути мешканці Києва в ніч на 4 травня.

Носові частини Х-22 (ліворуч) та Іскандер (праворуч)

У виданні доходять висновку, що якщо ЗСУ змогли перехопити "Кинджал", то він є гіперзвуковим "лише у фантазіях". Боєприпас дійсно досягає гіперзвукових швидкостей, але він не здатний її підтримувати протягом усього польоту. Під час заходу на ціль швидкість дуже висока, але не гіперзвукова, до того ж траєкторія така ж як у балістичної ракети — фактично вертикальне пікірування на ціль. Україна могла перехопити балістичну ракету завдяки комплексу ПРО Patriot. Характеристики зенітно-ракетного комплексу дозволяють збивати балістичні боєприпаси в радіусі 30 км.

Нагадаємо, 27 квітня в Повітряних силах заявили, що другий дивізіон Patriot вже працює в Україні. Він може збивати балістичні ракети.

4 травня Зеленському в Нідерландах показали техніку, яку отримає українська армія, серед них ПРО Patriot.